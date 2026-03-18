Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca se află pe locul 248, cu opt poziții mai sus față de ediția din 2025 a clasamentului. Instituția a crescut cel mai mult la capitolele cercetare și reputație academică, precum și la sustenabilitate. Recent, a dezvoltat programul Goes Green, pentru a reduce risipa și poluarea.

Marko Balint, prorector al Universității Babeș Bolyai: „Schimbăm bune practici între diferite universități de la Suedia, Anglia, Portugalia, Slovenia, mergem și către populație cu Noaptea Cercetătorilor, Ziua Polenizatorilor”.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a urcat 19 poziții față de anul trecut și are cel mai bun punctaj la numărul mare de studenți străini. Sunt peste 2.400.

Liviu Maha, rectorul Universității Al. I. Cuza: „Se văd rezultatele unei implicări active și continue în ceea ce înseamnă rețele universitare, parteneriate academice. Au un succes foarte mare la studenți programe de o săptămână-două și care acoperă foarte multe țări”.

Raneem Abdalrahim, studentă din Palestina: „Doctoratul nu era disponibil în Palestina. Vreau să fiu o femeie palestiniană care a început doctoratul.”

Universitatea de Vest a crescut cel mai mult la rata de angajare a absolvenților.

Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest din Timișoara: „Toate studiile arată că studiile superioare sunt un predictor pt o calitate a vieții mai bună, pt cei care le absolvă.”

Un student al universității tânăr a participat la un program de formare în domeniul proiectelor europene, în studenție. Acum este coordonator de proiect.

Adrian Adian, absolvent: „Am urmat cursurile în antreprenoriat, ulterior am depus un plan de afaceri care au fost evaluat și am câștigat o finanțare.”

Clasamentul european QS 2026 include 901 universități. De la noi sunt 21 de instituții. Primele poziții de pe continent sunt ocupate de Universitatea Oxford, din Marea Britanie, Universitatea Tehnică din Zurich și Colegiul Imperial din Londra.