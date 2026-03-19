Reînscriere la grădinițe și creșe în anul școlar 2026-2027. Ce trebuie să știe părinții

Stiri Educatie
Ministerul Educației și Cercetării a transmis, joi, părinților că reînscrierea copiilor care frecventează deja grădinițele sau creșele este obligatorie pentru menținerea acestora în aceeași unitate și în anul școlar următor.

Mihaela Ivăncică

Potrivit reprezentanților ministerului, părinții trebuie să depună o cerere scrisă la conducerea grădiniței sau creșei pentru ca reînscrierea să fie validă. Aceasta se realizează anual, în conformitate cu un calendar stabilit de minister.

„Dragi părinți, dacă aveți un copil înscris la grădiniță sau creșă și doriți să rămână în aceeași unitate și în anul școlar următor, este necesar să îl reînscrieți. Astăzi, la rubrica „PUNCTUL de informare EDU”, câteva clarificări privind această etapă: Prin reînscriere sunt confirmați copiii care au frecventat o grădiniță/creșă în anul școlar curent și pentru care se solicită menținerea în aceeași grădiniță/creșă și în anul școlar următor. Pentru reînscriere, este necesar să adresați conducerii grădiniței/creșei respective o cerere scrisă. Reînscrierea se realizează anual, conform unui calendar publicat de Ministerul Educației și Cercetării”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului.

Recent, Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul calendarului pentru reînscriere și pentru înscrierea copiilor în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027. Forma finală a calendarului, care va include și perioada exactă pentru reînscriere, urmează să fie publicată în curând.

„Proiectul de calendar pentru reînscriere, respectiv înscrierea la grădiniță/creșă/în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul școlar viitor a fost lansat recent în consultare publică (link în comentarii). În perioada următoare vom publica forma finală a calendarului, ce curpinde și perioada în care se face reînscrierea pentru anul școlar 2026-2027”, a mai precizat sursa citată.

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027

Săptămâna trecută, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis câteva clarificări utile părinţilor pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar. Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

„Recomandarea de înscriere în învăţământul primar este necesară doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv, în cazul în care părinţii decid să îi înscrie la şcoală pentru anul şcolar 2026-2027", precizează reprezentanţii MEC la rubrica "Punctul de informare EDU", deschisă pe reţelele de socializare.

Potrivit sursei citate, recomandarea se eliberează: de grădiniţă, în cazul în care copilul frecventează grădiniţa şi de Centrul Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)/Centrul Municipiului Bucureşti pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE), în cazul în care copilul nu frecventează grădiniţa/a revenit din străinătate.

„Scopul recomandării este să certifice faptul că nivelul de dezvoltare al copilului este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Recomandarea se eliberează în baza unei solicitări adresate de părinţi în acest sens", menţionează MEC.

Perioada pentru depunerea solicitărilor

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor este cuprinsă între 16 şi 30 martie 2026.

Informaţii privind modalitatea de transmitere a cererii pentru eliberarea recomandărilor de înscriere se pot solicita fie la grădiniţă, fie la CJRAE/CMBRAE.

Criteriile de departajare pe care şcolile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri sunt următoarele:

* criterii generale: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi; situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;

* criterii specifice: sunt aplicate după aplicarea criteriilor generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie; sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, adică trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc. 

