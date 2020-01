Perioadă cu emoții pentru elevii români. Cum a reușit un tânăr să ajungă la Oxford

Este o perioadă cu multe emoții pentru elevii români care visează să ajungă la universități de prestigiu din străinătate.

În aceste zile, după ani de muncă și interviuri, tinerii află dacă vor fi studenți, de pildă, la Oxford, Harvard sau Cambridge.

Iar numărul celor care vor să se școlească peste hotare crește de la un an la altul.

Ciprian, elev al Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, va merge din toamna la prestigioasa Universitate Oxford din Anglia. Același drum a ales și un alt adolescent de la același liceu. Amândoi sunt olimpici și au muncit mult pentru a ajunge aici.

Ciprian Florea, elev: „În mintea mea era cea mai bună universitate din lume. Când mă gândeam la Oxford mă gândeam la prestigiu și la educație de cel mai înalt nivel. Studiind acolo cred că voi atinge culmi destul de înalte.”

Băiatul va studia matematică, iar familia și profesorii l-au sprijinit pentru a-și împlini visul pe care îl are încă din clasa a treia.

Raluca Marian, diriginte: „Nu e ușor la informatică, matematică, să ai zece la toate disciplinele, asta nu te transformă într-un șoarece de bibliotecă. El a demonstrat că nu este un elev robot, cum tindem să spunem celor care merg spre matematică.”

În străinătate, multe dintre universități își aleg viitori studenți și pe baza unor interviuri.

Ciprian Florea, elev: „În momentul în care am pășit în cadrul campusului univesitar am fost întâmpinați de toți ceilalți elevi, toată lumea a fost foarte deschisă. Am avut cinci interviuri.”

De-a lungul timpului, peste două sute de elevi de la Colegiul din Târgu Mureș au ajuns la universități de peste hotare.

Cristina Someșan, directorul colegiului național „Alexandru Papiu Ilarian": „Alegerea lor înseamnă doar o alegere de moment și noi sperăm că atunci când vor fi foarte bine pregătiți se vor întoarce în țară cu experiența și cunoștințele lor.”

Pentru un an de studiu, cu masă și cazare, tinerii sunt nevoiți să plătească peste 5.000 de lire. Dar mulți dintre elevii de la noi reușesc să obțină burse datorită rezultatelor foarte bune, iar costurile scad.