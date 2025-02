Ministerul Educaţiei respinge acuzaţiile conform cărora Istoria sau Geografia sunt eliminate din noile planuri-cadru

”Am văzut în spaţul public o abordare de tipul: nu mai este Istoria României la clasa a XII-a şi Istoria României de clasa a XII-a se dă la Bacalaureat. Programele vor fi reorganizate, supuse dezbaterii publice şi atunci implicit programa de Bacalaureat ia urma trunchiului de clasa a IX-a şi clasa a X-a majoritar. (...) Dacă ne punem problema studierii Istoriei Românilor – şi am văzut că în spaţiul public circulă informaţia că am tăiat din clasa a XII-a Istoria Românilor care este pentru Bacalaureat, facem precizarea că programa se va reorganiza conform cerinţelor. Istoria, ca şi Geografia au un rol foarte important în CS flexibil de la profilul umanist şi precizăm clar că, la profilul umanist specializarea Filologie, CS flexibil şi CDEOŞ au o alocare între 16 şi 26 de ore per total liceu, iar la specializarea Filologie au o alocare între 20 şi 30 de ore per total liceu, spaţiu suficient pentru a integra la oferta şcolii şi la decizia elevilor Istoria foarte clar particularizată”, a explicat luni, într-un webinar, secretarul de stat din Ministerul Educaţiei Bogdan Cristescu.

El a subliniat că disciplinele Istoria Evreilor-Holocaustul şi Istoria comunismului au fost introduse prin lege, iar propunerea de plan-cadru respectă legislaţia în vigoare.

”Am văzut abordarea: s-a scos Geografia. Aceasta este o afirmaţie falsă. Geografia a rămas obligatorie la casa a IX-a şi la clasa a X-a cu acelaşi număr de ore ca şi până acum şi a trecut în curriculum de specialitate la filiera teoretică profilul umanist şi profilul filologie şi la filiera tehnologică. La profilul umanist în clasa a IX-a şi a X-a numărul de ore alocat geografiei a rămas identic cu ceea ce este acum, iar elevii interesaţi de la profilul real pentru clasa a XI-a şi XII-a, unde s-a diminuat cu o oră, pot face acest lucru prin CDEOŞ, geografie adaptată intereselor lor. La filiera teoretică, profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale în propunere numărul de ore alocat geografiei este identic inclusiv la clasele XI-a şi a XII-a cu cel din planurile cadru în vigoare, iar CDEOŞ-ul va aduce doar un plus. La specializarea Filologie, proiectele de plan-cadru chiar suplimentează situaţia actuală cu câte o oră la clasa a XI-a şi a XII-a”, a afirmat secretarul de stat Bogdan Cristescu.

El a explicat că, pentru filiera tehnologică, la profilul Servicii, propunerea diminuează cu o oră studiul geografiei în ultimii doi ani de liceu faţă de actualele planuri-cadru, dar adaugă discipline de specialitate precum geografia economică şi geografia serviciilor, fiind adaptată astfel programa nevoilor şi intereselor elevului. Şi la profilurile Tehnic şi Resurse naturale şi protecţia mediului scade numărul de ore alocate geografiei la anii terminali ai liceului pentru că sunt prevăzute unităţi specializate pe temele de interes pentru elevi.

În ceea ce priveşte statutul Limbii latine şi Literaturii universale, noile planuri-cadru propun ca profesorul să nu mai fie ”încorsetat într-o programă unică” şi prevăd între 16 şi 26 de ore per total liceu, iar profesorii de la filologie şi ştiinţe sociale pot propune studiul acesteia.

”Sub nicio formă disciplinele nu au fost eliminate sau scoase. Ceea ce s-a intervenit: a fost scos caracterul obligatoriu, unic pentru toţi elevii în materie de conţinuturi. Trunchiul comun este valabil pentru toţi”, a afirmat secretarul de stat Bogdan Cristescu.

Oficialul Ministerului a arătat că nu este obligatoriu ca temele pentru liceu să fie studiate în ultimul an, dând exemplul disciplinei Logică şi argumentare care acum este studiată în clasa a noua, dar se dă la Bacalaureat. Noile planuri-cadru îşi propun să ofere ”flexibilitate şi autonomie, pentru şcoală, profesori şi decizie crescută a elevului de la vârsta de 17 ani”, a subliniat el.

El a explicat că planurile-cadru sunt doar o etapă din reforma învăţământului liceal, acestea fiind urmate de programele şcolare şi de formarea cadrelor didactice pentru a le implementa şi realizarea de noi manuale şcolare.

Elevii care sunt acum în clasa a şaptea vor învăţa după noile planuri-cadru, a precizat secretarul de stat.

