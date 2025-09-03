Ministerul Educației lansează în consultare publică calendarul evaluărilor naționale: Testele ar începe pe 12 mai 2026

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie și calendar pentru organizarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

Sunt evaluările naționale programate pentru anul școlar 2025-2026.

Calendarul propus al evaluărilor

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune în consultare publică proiectul de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru anul şcolar 2025–2026", a anunțat miercuri ministerul, conform news.ro.

Potrivit calendarului propus, evaluările se vor desfășura eșalonat în luna mai 2026:

Elevii de clasa a II-a vor susține primul test pe 12 mai 2026, cu proba de Limbă și comunicare

Elevii de clasa a IV-a vor începe testele pe 19 mai 2026

Elevii de clasa a VI-a vor susține probele începând cu 26 mai 2026

Durata și organizarea testelor

Metodologia stabilește durate diferite în funcție de clasă:

45 de minute pentru fiecare test la clasa a II-a

60 de minute pentru fiecare test la clasele a IV-a și a VI-a

Evaluarea Națională se va desfășura în timpul orelor de curs, iar testele vor fi evaluate în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva școală.

Sistemul de evaluare pe clase

Pentru clasele a II-a și a IV-a, „fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă", conform metodologiei.

La clasa a VI-a, sistemul de evaluare este mai complex:

Testele din aria „Limbă şi comunicare" sunt evaluate de echipe din două cadre didactice cu specialitatea limba și literatura română

Testele din aria „Matematică şi Ştiinţe ale naturii" sunt evaluate de echipe din trei cadre didactice: unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică și al treilea cu specialitatea biologie

Confidențialitatea rezultatelor

Ministerul precizează că rezultatele individuale obținute la aceste evaluări „nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei", întrucât au caracter de evaluare internă.

Oficialii Ministerului Educației consideră aceste evaluări „esenţiale pentru a înţelege nivelul de pregătire al elevilor şi pentru a adapta procesul educaţional la nevoile lor reale".

