Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat că recentele cazuri sunt „profund îngrijorătoare" și a cerut un plan de creștere a siguranței în școli.

Luca Niculescu: „Un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Pentru că nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav. Trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii".

În primul rând, autoritățile vor mai mulți paznici în școli - vorbim de o suplimentare cu 1.000 de posturi. Sunt paznici care vor fi trimiși acolo unde este nevoia cea mai mare, pentru că avem în toată țara 6.000 de unități școlare. Și numărul de consilieri psihologici școlari va fi mărit.

Apoi, cadrele didactice vor fi instruite să recunoască din timp riscurile legate de violență și de radicalizare a copiilor.

Întâlniri între profesori, elevi și părinți

Pe partea de securitate - vor fi controale mai stricte la intrarea în școli, iar planurile de pază vor fi actualizate. De asemenea, vor fi înăsprite sancțiunile în cazul celor care agresează elevi ori profesori, dar și regulile privind introducerea de obiecte interzise în școli.

Corespondent ProTV: „Săptămâna viitoare, când copiii au vacanța dintre module, este programată o întâlnire între reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților - cu toții vor putea să facă propuneri pentru revizuirea planului de combatere a violenței în școli”.

Între timp, autoritățile s-au gândit că ar fi nevoie și de o campanie publică împotriva violenței. Scopul este ca problemele să fie observate la timp, ca să nu degenereze.