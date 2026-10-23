Potrivit unui comunicat al Guvernului, la reuniunea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacşu, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învaţă zilnic în aproape 6.000 de unităţi şcolare din România trebuie să aibă protecţia necesară din partea autorităţilor. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinţii, elevii şi cadrele didactice că toate instituţiile responsabile le sunt alături pentru a face faţă acestui fenomen care a luat amploare", a afirmat premierul, citat în comunicat.

Astfel, la nivel guvernamental, au fost decise următoarele: întărirea pazei la intrare şi în incinta şcolilor, prin creşterea numărului de paznici şi măsuri de supraveghere şi control; operaţionalizarea unui mecanism de reacţie rapidă format din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi alte instituţii responsabile; creşterea numărului de consilieri psihologici şcolari şi pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea din timp a riscurilor privind violenţa şi radicalizarea copiilor din şcoli; revizuirea şi întărirea planurilor de pază ale unităţilor de învăţământ.

Pedepse mai aspre și campanie media pentru prevenirea violenței în școli

Totodată, sunt luate în vedere înăsprirea regimului sancţionator pentru actele de violenţă care au loc în spaţiul şcolar, atât împotriva elevilor, cât şi asupra cadrelor didactice, şi modificări legislative privind deţinerea/introducerea de obiecte interzise în unităţile de învăţământ.

În cadrul reuniunii a fost decisă şi demararea unei campanii media pentru prevenirea şi descurajarea actelor de violenţă în şcoli.

Din dispoziţia prim-ministrului, Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educaţiei şi Cercetării, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor, pentru revizuirea urgentă a Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Şcoli, se mai arată în comunicat.