Băiatul de clasa a opta a fost suspendat timp de cinci zile și a beneficiat de consiliere psihologică, dar părinții colegilor săi spun că nu se simt în siguranță și cer măsuri suplimentare.

Elevul s-a pozat în sala de clasă cu un obiect care pare a fi un cuțit, apoi fotografia a ajuns pe internet, unde a fost văzută de părinți.

Ei au fost cei care au semnalat problema, iar polițiștii au început verificările.

Potrivit inspectoratului școlar, băiatul a primit sancțiunea maximă prevăzută de norme: suspendarea de la cursuri timp de 5 zile și scăderea notei la purtare.

Acum, după ce elevul a revenit la clasă, ceilalți copii spun că nu se simt în siguranță și refuză să intre la ore.

Părinți: „Au constatat că acel copil era în clasă. S-au ridicat să iasă afară, nesimțindu-se în siguranță față de acel copil, și au vrut să iasă afară, moment în care una dintre fete a trecut pe lângă el și a împins-o pur și simplu, mai mult că aproape a doborât-o, și nu a vrut să o lase să iasă. Ea a ieșit plângând.” (...)

„În aceste condiții, o să mergem în continuare cu acest protest, până când probabil că se va găsi o soluție, totuși, să poată să facă ori el, ori ceilalți copii ai noștri să facă școala în online și să depășim acest moment, pentru că nouă ni se cere să înțelegem că acest copil are examenul de capacitate peste 6 luni, dar nimeni nu vrea să înțeleagă că și copiii noștri au examen de capacitate peste 6 luni.”

Potrivit inspectoratului școlar, tatăl elevului și-ar fi asumat că băiatul va continua consilierea psihologică.

Alina Medelean, directoarea liceului: „Singurele soluții legale la momentul acesta sunt să suplimentăm profesorii de serviciu care au grijă de siguranța pe coridoare, iar în timpul orei va fi prezentă o doamnă de la CJRAE ca să stea în clasă la fiecare oră, deci să asigure practic că acest copil nu face nimic.”

Inspectoratul școlar a anunțat că va instala și camere de supraveghere în sălile de clasă, până la finalul anului.

Reporter: Mara Dumitru