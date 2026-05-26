Proba la Matematică va fi susţinută miercuri, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba de Limbă şi comunicare - Limbă maternă.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională a elevilor.

Rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

În urma probelor, elevii şi părinţii lor sau reprezentanţii legali ai acestora vor fi informaţi cu privire la stadiul formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Rezultatele vor fi folosite şi la elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluările Naţionale la clasele a IV-a şi a VI-a.

Cum vor fi structurate testele la Evaluarea națională 2026 pentru clasa a VI-a

Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” – Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale;

b) al doilea test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii”;

c) al treilea test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” – Limba maternă.

Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât și în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Modalitatea de transmitere către unitățile de învățământ a instrumentelor de evaluare pentru desfășurarea EN-II-IV-VI este reglementată prin procedură separată.

Instrumentele de evaluare pentru EN-II-IV-VI sunt confidențiale din momentul demarării acțiunii de elaborare a acestora și până în momentul în care sunt publicate pe website-ul: www.subiecte2026.edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de confidențialitate, în condițiile legii.