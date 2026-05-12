Au fost exerciții de limba română, ca pe vremea părinților lor, fără așa-numitele „probleme în stil PISA”, inspirate din realitatea imediată, promise anul trecut de Ministerul Educației.

Cei mai mici candidați deschid astfel sezonul testelor naționale, obligatorii și pentru elevii de a patra și a șasea.

Învățătoare: „Cum scuturăm noi emoțiile? Așa, scăpăm de ele și o să ne descurcăm! S-au dus emoțiile?”

Elevi: „Daaa!”

Au avut două minute și jumătate pentru fiecare cerință: de transcris, despărțit în silabe, pus semne de punctuație, ales cuvinte cu sens similar sau contrar.

Băiat: „Fiind prima mea evaluare națională, nu mi s-a părut greu.”

Asta, în timp ce testările de peste hotare insistă pe probleme funcționale: să scrie un mesaj de ziua colegului, să deducă intențiile unui personaj din text, să argumenteze achiziția unui papagal în fața părinților.

Fată: „Cel mai mult a fost de atenție.”

Reporter: „Vi s-a cerut părerea despre ceva?”

Fată: „Nu.”

Corespondent Știrile Pro TV: „Față de anul trecut, în subiectele de limba română pentru clasa a doua nu sunt mai multe exerciții croite după modelul PISA, adică inspirate din situații reale întâlnite de copii, deși fostul ministru al Educației a anunțat această schimbare ca pe un succes.”

Măsura a fost cerută și de organizația OCDE, la care România este în prag de aderare. Ministerul Educației a amânat implementarea, la cererea părinților și a cadrelor didactice, până când programa națională va conține și lecții în stilul testărilor internaționale.

Bogdan Cristescu, reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării: „Dacă încercăm să evaluăm mai spre modelul de întrebări PISA, reacția este: «păi noi nu predăm așa». Există păreri diverse. Dacă ne uităm cu adevărat la care este importanța acestei evaluări — extragerea informațiilor relevante, punerea lor într-un context — este prinsă în evaluări.”

Mai mult, din foile de test au dispărut ilustrațiile, deși vorbim de elevi de 8–9 ani, a căror gândire se bazează pe imagine.

Reporter: „Vreau să-mi spuneți dacă vă dați seama despre ce e textul acesta doar privind poza.”

Băiat: „Despre medicină?”

Ramona Petcu, învățătoare: „Sunt poze peste tot. Și înainte de a citi textele, pentru a le stârni curiozitatea, îi rugăm să privească imaginile.”

Ca să nu aibă surprize, unii părinți încep pregătirea privată din clasa întâi.

Reporter: „Știți cazuri când copiii au fost trimiși la meditații foarte devreme, din clasele primare?”

Femeie: „Am avut cazuri foarte apropiate, lucru cu care sunt de acord și nu sunt.”

Ana Sebe, învățătoare: „Nu este nevoie de pregătire suplimentară.”

Reporter: „Dar v-au întrebat părinții?”

Ana Sebe, învățătoare: „Au întrebat dacă vor fi note trecute în catalog. Le-am explicat că nu este cazul.”

Rezultatele evaluărilor vor ajunge la minister, pentru a contura nivelul de pregătire al generațiilor de 9, 11 și 13 ani.