După trei luni, elevii s-au întors în clase: „Să nu iau coronavirus, că de luat Bacul pot să-l iau și în toamnă”

După aproape trei luni în care au fost pustii, școlile s-au reanimat, marți, la prima oră.

Elevii de a opta și cei care dau examenul de Bacalaureat au venit pentru pregătire. Masca este obligatorie, în clase se păstrează distanța, iar copiii nu stau mai mult de patru ore.

Suspendarea cursurilor s-a transformat în cadou nesperat pentru cei cu situație școlară mai puțin grozavă. Regulile de notare sunt mai blânde, așa că mulți vor scăpa de corigențe.

Prima zi s-a dovedit ușor stresantă pentru personalul școlar, dar și pentru elevii din Capitală.

Elev: „Este un anumit stres, trebuie să te concentrezi pe respirat și pe examen."

Julieta Mihăilescu, director Școala "Maica Domnului": „Numerele de pe jos reprezintă sălile. 75 de copii sunt la Evaluarea Națională, iar în unitate avem 55 anunțați. Nu sunt la prima oră 55. Ei vin din 20 în 20 de minute pentru a evita întâlnirea acestora."

S-a discutat și despre cum sunt stabilite mediile, acolo unde lipsesc note.

Marina Olteanu: „Problema este când nu are notele în orar și nefiind teza te gândești cum a participat online, să fie niște dovezi."

La un colegiu tehnic din Brașov, aproape 60 de elevi au ales să se pregătească la școală.

Li se ia temperatura, primesc măști și merg în clase pe trasee clar stabilite, astfel încât să nu se intersecteze unii cu alții.

Elev: „Mi-a fost chiar foarte dor și mă bucur foarte mult că m-am revăzut cu colegii. Sper să iau notă mare, să intru la liceul pe care mi-l doresc.”

Și la o școală din Ploiești, peste 100 de elevi s-au reîntors în bănci. Se învață în două schimburi.

Marian Ionescu Ovidiu, director Școala "Sfântul Vasile" Ploiești:„Într-o clasă sunt 10 sau nouă, în altele 11. Avem săli diferite ca mărime și de aceea am putut să introducem într-o clasă și 12 copii, dar cu respectarea distanței. Am măsurat temeinic, am fost ca niște arhitecți ai sălilor.”

Cu o medie generală de 9,97 Andreea termină ciclul gimnazial cu regret.

Elevă: „Noi așteptăm ultimul clopoțel, ultima oră de dirigenție, dar ne vom revedea când va fi totul mai bine.”

Părinte: „Avem emoții ca fiecare părinte, că și copiii au învățat atâția ani, vor să fie bine.”

Corigenții de peste iarnă primesc o temă, iar nota pe care o obțin se transformă în medie anuală. Puțin probabil ca anul acesta să mai existe elevi în această situație.

Camelia Trandabur, dirigintă: „Am avut mulți corigenți semestrul trecut, dar au făcut un proiect și acela a fost valorificat și aceea a devenit media anuală. Au promovat toți.”

Elev: „Ne-a pus Dumnezeu mâna în cap cu mediile. Majoritatea au rămas pe primul și pe al doilea. Nu au putut să își refacă mediile și au trecut, că așa a fost să fie.”

Elev: „Am trecut cu toții, da.”

Reporter: „Dacă ați fi fost la școală tot așa de ușor ar fi fost?”

Elev: „Nu cred!”

După un sementru în care recunsc că au trecut ca gâsca prin apă, elevii speră că și examenele vor fi mai ușoare.

Elev: „De ce mi-e frică cel mai tare la Bacalaureat? Să nu iau coronavirus, că de luat Bacalaureatul pot să îl iau și în toamnă, pot să îl iau și la anul!”

Reporter: „Deci nu materiile sunt spaima ta?”

Elev: „Da, normal! Coronavirus, vă dați seama!”

În Iași, în schimb, în jur de o sută de elevi și cinci profesori care ar fi trebui să revină marți la o școala din oraș, au fost anunțați să rămână acasă. Conducerea unității de învățământ a aflat luni seară că un bărbat din personalul administrativ a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Ana Mirela Ichim, director Școala "Titu Maiorescu" Iași: „În cursul zilei de ieri au fost testați nouă angajați. Opt au ieșit negativ, dar unul pozitiv. Rezultatele au venit aseară, târziu. Am luat măsura imediată."

Cazul a apărut după ce soția unui angajat din școală a fost depistată cu Covid. Urmează deja obișnuita anchetă epidemiologică.