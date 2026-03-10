Există „semnale clare" în cazul acestor două centre cu privire la intenţia cadrelor didactice membre de sindicat, a informat marţi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa.

Potrivit şefei ISJ Constanţa, Claudia Portase, s-a luat legătura telefonic, marţi, cu toţi managerii şcolari din cele 59 de unităţi de învăţământ - centre de simulare a examenului naţional de bacalaureat 2026.

„La nivelul judeţului Constanţa, în două instituţii şcolare există semnale mai clare că se intenţionează boicotarea acestei activităţi şi în patru licee s-a discutat această intenţie, fără o înştiinţare a conducerii", a precizat Claudia Portase.

Simularea examenului naţional de bacalaureat se va derula în perioada 23 - 26 martie 2026, simulare la care sunt aşteptaţi să participe 5.953 de elevi din clasele a XII-a şi a XIII-a, din judeţul Constanţa.

Peste 90% dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naţionale, conform informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare, a declarat, marţi, pentru Agerpres, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.

Simulările examenelor naţionale vor fi „serios perturbate", au anunţat, marţi, reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret", care susţin că peste 73.000 de angajaţi din învăţământ au decis să nu participe la aceste testări.

„În urma referendumului organizat de FSLI şi FSE "Spiru Haret", rezultatele arată un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ. Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naţionale. Peste 40.000 de colegi (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!", afirmă sindicaliştii.

Potrivit acestora, în unităţile de învăţământ în care un număr mare de profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele şcolare ar recurge la practici abuzive pentru a asigura organizarea simulărilor.