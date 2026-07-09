Dar, spun profesorii, foarte important este cum selectează opțiunile: științe exacte sau literatură și limbi străine. Ministerul Educației a lansat un ghid online în care părinții sunt învățați să completeze documentele astfel încât copiii să nu rămână fără loc la distribuirea de la sfârșitul lunii.

De fapt, unii părinți găsesc dificilă alegerea opțiunilor. Primul pas e ca elevii să știe dacă înclină spre zona umanistă sau spre domeniul real, pentru că vor putea schimba profilul dacă se răzgândesc abia în clasa a 10-a și vor da diferențe, adică teste suplimentare.

Alina Nicola, profesoară de română: „Este vorba numai de o diferență de număr de ore. Trebuie să se gândească dacă vrea mai degrabă limbi străine, atunci se îndreaptă către filologie, dacă vrea mai degrabă istorie și științe sociale, trebuie să aleagă acest profil”.

Elev: „Eu m-aș duce pe științele naturii”.

Adică fostul profil mate-fizică.

Cătălin Ciupală, profesor de matematică: „Există cazuri de așa numite anxietăți la matematică, în care chiar nu mai vrei să faci matematică deloc. Dacă nu ești sigur pe ce-ți dorești, eu aș bifa științele naturii”.

Pasul al doilea înseamnă completarea unor fișe cu liste de coduri, care corespund fiecărui profil din licee.

Corespondent PRO TV: „Faceți un tabel, chiar și pe o foaie A4. Cu numărul opțiunii, numele liceului, profilul, ultima medie de admitere de anul trecut, codul din 3 cifre din broșura ministerului și, pentru orașele mari, cât ar face până acolo viitorul licean cu mijloacele de transport în comun. Oricum, copilul trebuie să decidă, vrea, neapărat un anumit profil. Atunci notează pentru fiecare liceu, în ordinea preferințelor, doar mate-info de exemplu. Sau vrea anumite licee, indiferent de profil? În acest caz înșiră toate specializările, până trece la următorul liceu. Obligatoriu primele în listă vor fi cele mai dorite variante, chiar dacă media copilului nu pare să fie suficient de mare”.

Pentru că notele sunt mai mici ca anul trecut, ceea ce a scăzut și primele medii din topul național al școlilor, primele 7 locuri din clasament au între 9,51 și 9,40.

Sorin Ion, secretar de stat: „Algoritmul, atunci când ajunge la primul elev, îi citește prima opțiune. Dacă găsește loc liber, îl repartizează. Dacă nu găsește loc liber, merge la următoarea opțiune și se repetă această procedură până la opțiunea la care există un loc liber”.

Opțiunile pentru liceu pot fi depuse din 13 iulie. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie.