Cu alte cuvinte, Instanța Supremă este în situația de a-și face singură dreptate, după ce inițial a câștigat la Curtea de Apel, iar Guvernul a contestat decizia. Executivul cere sesizarea CCR și a Curții Europene de Justiție.

Corespondent Știrile PRO TV: „Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat astăzi recursul în procesul în care Înalta Curte a fost și reclamant. Este vorba despre recursul Guvernului, după ce Curtea de Apel București a decis în luna mai că Executivul este obligat să plătească drepturile salariale ale magistraților, inclusiv prin rectificare bugetară. Ilie Bolojan a declarat recent că suma ajunge la 4,8 miliarde de lei. Curtea de Apel București a stabilit că Guvernul trebuie să plătească inclusiv cu penalități și amenzi pentru fiecare zi de întârziere, care ar ajunge la 9 milioane de euro pe zi, a mai spus Ilie Bolojan. Sumele reprezintă restanțe salariale câștigate de magistrați în ultimii ani. Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți în acest an. Guvernul a cerut și astăzi instanței să fie sesizată Curtea Constituțională, dar și să trimită cauza la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Reprezentanții Guvernului au spus în instanță că prezenta cauză nu vizează doar independența judecătorilor, ci și alte principii, cum ar fi respectarea politicilor bugetare. Ei au citat și decizii CCR din 2008, potrivit cărora judecătorii nu au dreptul să creeze legi bugetare noi prin hotărârile pe care le iau. De cealaltă parte, reprezentanții Înaltei Curți au spus că sesizarea Curții Europene nu este utilă cauzei, întrucât nu este vorba despre bugetul Uniunii Europene. Acum, instanța a rămas în pronunțare pentru 23 iulie.”