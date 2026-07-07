Bărbatul — care predă legislație rutieră — a fost oprit, săptămâna trecută, în timpul unui control de rutină care viza consumul de alcool pe drumurile publice. În timp ce polițiștii pregăteau testarea, profesorul ar fi demarat brusc și l-ar fi târât pe unul dintre agenți pe lângă mașină aproximativ 20 de metri, potrivit anchetatorilor. Agentul s-a ales cu mai multe răni la mâini, la picioare și pe față.

Șoferul și-ar fi continuat apoi drumul, deși polițistul căzuse pe asfalt, mai spun procurorii. Mașina, pe care o conducea, avea o casetă cu inscripția „ȘCOALĂ". Bărbatul a fost identificat la scurt timp, iar magistrații l-au arestat preventiv.

Potrivit conducerii Liceului Agricol Buzău, autoturismul nu aparținea unității de învățământ, toate mașinile fiind securizate în garaj pe perioada vacanței școlare. În plus, profesorul nu are calitatea de instructor auto al liceului.