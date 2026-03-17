E vorba de studii de etică, teologie, limbi vechi și cultură romă. Consiliul de administrație susține că tinerii nu mai sunt interesați de aceste specializări de nișă, iar după master ori facultate majoritatea nu își găsesc de lucru în domeniul studiat.

Profesorii Universității București anunță că, în paralel cu greva japoneză, vor da în judecată conducerea instituției, pentru limitarea accesului studenților la Educație.

Prof. Univ. Dr. Vlad Alexandrescu: „Ni se reproșează că în anumite secții nu avem destui studenți. Problema e a ta, a Universității! Trebuie să diversifici programele, nu să le suprimi”.

Corespondent PRO TV: „E vorba de trei programe de licență și opt programe de masterat, pe care Consiliul de Administrație al Universității București le consideră „de risc", adică nesustenabile financiar. Pe de o parte sub 66% din locurile alocate de universitate sunt ocupate. Rata de abandon până la obținerea diplomei este mare, iar procentul absolvenților, din studenții înscriși, e sub cel minim fixat de instituție - 70% pentru licență și 80% la master”.

Din programele Facultății de Drept va dispărea masterul în Dreptul Uniunii Europene, iar de la Facultatea de Limbi Străine, masterul de studii religioase. Alte nouă programe din facultățile de Geologie și Geofizică, Litere, Sociologie și Teologie Ortodoxă vor fi suspendate, dacă nu primesc destui studenți doi ani de-a rândul.

Madeea Axinciuc, Limbi și Literaturi Străine: „Suntem o universitate de stat, nu suntem un SRL! Dorim ca studenții din România să poată studia și specializări de nișă, chiar dacă ponderea unor ocupații este mai mică”.

Specialiștii în resurse umane spun însă că modificările îi vor ajuta pe absolvenți.