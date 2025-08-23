Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.

Produsele cu supereroi, zâne sau personaje din jocuri video sunt preferatele copiilor, dar vin la prețuri tot mai mari.

Tocmai de aceea, mulți părinți caută metode prin care să le ofere celor mici lucrurile dorite, fără să cheltuiască peste măsură.

Cât costă ghiozdanul copilului? Greu de spus. De la caiete simple până la accesorii cu personaje de film, diferențele sunt uriașe. O mamă a făcut calculele.

Iuliana Ilinca, mamă: „În jur de 5-6 sute de lei.”

Un caiet obișnuit costă un leu și 40 de bani. Cu supereroi pe copertă, prețul este și de cinci ori mai mare.

În cazul personajelor în vogă – precum Stitch sau zânele din Winx – suma urcă la nouă lei. Copiii vor ce e în trend.

Any Puia, directorul de marketing al unui mall: „Gravitează către brandurile cunoscute care apar la reclamele de la televizor și doresc mult ce este popular acum, accesorii cu Stitch, care e filmul care rulează în cinema.”

Gabriel Mîncu, agent de vânzări la un magazin de papetărie: „Avem primit recent Minecraft și Stitch.”

În fața valului de produse inspirate din cultura pop, părinții caută soluții inteligente ca să împace bugetul familiei cu dorințele celor mici.

Soluția găsită de unii părinți pentru a reduce costurile

Unii se adună în grupuri și comandă la comun, iar în acest fel obțin prețuri mai bune.

Mihaela Vasile, clientă: „Și eu, și prietena, și colega și... suntem mai multe. Prețurile sunt destul de accesibile.”

Alții aleg altă strategie.

Daniela Bucurenci, clientă: „Le luăm pe rând, asta am spus, că dacă le iei înainte de începerea școlii toate odată...

Reporter: „Te dezechilibrează la buget...”

Daniela Bucurenci, clientă: „Da, da...”

Părinții atenți la bani știu și că un ghiozdan curat poate trece cu brio și prin al doilea an de școală.

Din lista cu 35 de obiecte necesare pentru școală, dată de învățătoare elevilor de clasa a III-a, mama a cumpărat doar 23.

Totalul a fost de 195 de lei, însă fără uniforme.

Teodora Sandu: „Textilele nu le-am cumpărat încă.”

Pe o platformă online, un ghiozdan se vinde – în această perioadă – la fiecare trei minute, iar cererea de stilouri și caiete a crescut cu 30 până la 50%.

