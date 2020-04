Când vor avea loc examenele naţionale în 2020. Explicațiile ministrului Anisie

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri seară, că examenele naţionale pentru elevii din anii terminali ar putea fi organizate la alte date decât cele stabilite iniţial "numai dacă va fi nevoie”.

"Trebuie să gândim calendarele în funcţie de data la care revenim la cursuri. Cred că este important să finalizăm acest an şcolar. Toate statele din UE caută soluţii în aşa fel încât să se încheie anul şcolar şi examenele naţionale să se realizeze, e adevărat, în condiţii diferite decât am fost obişnuiţi până acum. Însă în orice stat situaţia este specială şi şi la noi este dificil de realizat ceea ce am avut până acum, examenele naţionale pe care le organizam la anumite date. Dacă este nevoie, vom avea şi calendare diferite, dar numai dacă este nevoie”, a precizat Monica Anisie, potrivit News.ro.

Bacalaureat 2020. Admiterea la facultate

În ceea ce privește admiterea la universităţi, ministrul Educaţiei a precizat că aceasta se va realiza după susţinerea examenului de Bacalaureat.

"În momentul în care organizăm examenul de Bacalaureat, adică ştim calendarul care va fi, atunci stabilim şi admiterea la facultate”, a afirmat aceasta, la un post de televiziune.

Ea a reafirmat că universităţile au posibilitatea de a organiza examene de admitere online.

De asemenea, Anisie a afirmat că a propus miniştrilor din alte state europene să ia în calcul realizarea unui calendar astfel încât să nu aibă de suferit elevii care vor să studieze în alte ţări.

"Îi pot asigura pe copii că se pot înscrie şi la universităţi din străinătate, în momentul în care vom avea calendarul, îl vom face public”, a mai spus ministrul Educaţiei şi Cercetării.