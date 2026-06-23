„Încă 11 licee, alături de cele 32 incluse iniţial, vor pilota planuri-cadru alternative, în cadrul «Programului Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particular şi confesional»”, a transmis, marţi, Ministerul Educaţiei.

Implementarea acestor planuri-cadru înseamnă mai multă flexibilitate în organizarea disciplinelor pe an de studiu, a orelor alocate acestora pe săptămână (inclusiv a orarului elevului), prioritizarea alegerilor elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Şcolii (CDEOŞ) în domenii precum: comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică şi imprimare 3D, bioetică, inteligenţă artificială sau stare de bine.

Planul-cadru stabileşte disciplinele care se studiază şi numărul de ore alocat fiecărei discipline pe săptămână.

Cele 11 licee sunt: