„Încă 11 licee, alături de cele 32 incluse iniţial, vor pilota planuri-cadru alternative, în cadrul «Programului Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particular şi confesional»”, a transmis, marţi, Ministerul Educaţiei.

Implementarea acestor planuri-cadru înseamnă mai multă flexibilitate în organizarea disciplinelor pe an de studiu, a orelor alocate acestora pe săptămână (inclusiv a orarului elevului), prioritizarea alegerilor elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Şcolii (CDEOŞ) în domenii precum: comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică şi imprimare 3D, bioetică, inteligenţă artificială sau stare de bine.

Planul-cadru stabileşte disciplinele care se studiază şi numărul de ore alocat fiecărei discipline pe săptămână.

Cele 11 licee sunt:

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  • Colegiul Economic, municipiul Arad, judeţul Arad (unitate de stat),
  • Liceul Internaţional IOANID, Sector 1, municipiul Bucureşti (unitate particulară),
  • Colegiul Naţional ”Emanuil Gojdu”, municipiul Oradea, judeţul Bihor (unitate de stat),
  • Colegiul Tehnic INFOEL, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud (unitate de stat),
  • Liceul Politehnica, Sector 6, municipiul Bucureşti (unitate de stat),
  • Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu”, Sector 6, municipiul Bucureşti (unitate de stat),
  • Liceul Internaţional PREMS, municipiul Braşov, judeţul Braşov (unitate particulară),
  • Liceul Danubius, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi (unitate de stat),
  • Şcoala Liberă Waldorf ”Sophia”, municipiul Braşov, judeţul Braşov (unitate particulară),
  • Liceul UMFST ”George Emil Palade”, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş (unitate de stat),
  • Colegiul Naţional ”Doamna Stanca”, municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare (unitate de stat).