Mesajul vine în contextul în care Kievul își intensifică eforturile pentru a organiza o întâlnire între Zelenski și Putin - o idee pe care Trump a susținut-o, dar pe care Kremlinul continuă să o evite.

„Trump spune că nu crede cu adevărat că (Vladimir) Putin va face ceva fără a fi supus presiunii”, a adăugat oficialul, informat cu privire la recenta întâlnire dintre Trump și Zelensky.

Deși oficialii americani nu au confirmat în mod explicit dacă Trump susține atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei, aceștia au afirmat că președintele consideră că forța este esențială.

„Președintele (Trump) crede în pace prin forță”, a declarat un oficial american.

Planul lui Zelenski de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

De ani de zile, Zelenski susține că numai Putin are autoritatea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, fiecare încercare de a organiza o întâlnire față în față între cei doi lideri s-a lovit de același obstacol: Kremlinul.

Moscova a evitat în mod constant discuțiile într-o țară neutră, insistând în schimb ca Zelensky să se deplaseze în Rusia - o ofertă pe care Kievul o vede mai puțin ca o invitație sinceră și mai mult ca o modalitate convenabilă de a evita cu totul o întâlnire.

„Nu voi merge la Moscova pentru a mă întâlni cu Putin. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski reporterilor pe 17 iunie.

La începutul acestei luni, Trump a dat de înțeles în mod public că ar susține discuțiile directe.

„Nu mă deranjează”, a spus Trump. „Adică, să se înțeleagă ei.”

În ciuda acestor comentarii, Kremlinul a continuat să insiste că orice întâlnire poate avea loc doar la Moscova. Acest impas a determinat Kievul să caute o altă cale.

Potrivit oficialilor ucraineni, echipa lui Zelenski a ajuns la concluzia că lui Putin - care a încercat să evite să-l contrazică deschis pe Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă - i-ar fi mult mai greu să respingă o invitație venită din partea președintelui american.

În cadrul întâlnirii din 16 iunie, Zelenski a lansat tocmai această idee.

Președintele ucrainean a propus ca Trump să organizeze un summit în Statele Unite la care să participe atât Zelenski, cât și Putin.

„(Zelenski) i-a sugerat lui Trump să-l aducă pe Putin în America, iar asta ar fi perfect”, a declarat înaltul oficial ucrainean. „Lui Donald i-a plăcut ideea.”

Oficiali americani familiarizați cu discuțiile au confirmat pentru Kyiv Independent că Kievul a făcut o astfel de propunere. În același timp, aceștia au precizat că nu se preconizează ca o astfel de întâlnire să aibă loc în „viitorul imediat”.