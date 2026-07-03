Înscrierile se desfăşoară exclusiv online până la data de 16 iulie 2026, iar vineri, 17 iulie, între orele 09:00–14:00 urmând să se realizeze exclusiv validările finale pentru candidaţii ale căror înscrieri online nu au fost validate.

Peste 1.000 de locuri la buget

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, dintre cele 2.006 locuri, 1.322 de locuri sunt finanţate de la bugetul de stat, categorie care include şi locuri alocate unor categorii speciale, iar 684 de locuri sunt disponibile cu taxă. Cele mai multe locuri sunt alocate programului de Medicină, respectiv 985 de locuri, dintre care 725 la buget şi 260 cu taxă. Medicina dentară oferă 274 de locuri (190 buget şi 84 taxă), iar Farmacia dispune de 114 locuri (94 buget şi 20 taxă).

În zona programelor din domeniul Asistenţei medicale, Asistenţa medicală generală însumează 172 de locuri (96 buget şi 76 taxă), în timp ce specializarea Moaşe are 29 de locuri (12 buget şi 17 taxă). Programele din sfera tehnico-medicală includ Balneofiziokinetoterapia şi recuperarea, cu 98 de locuri (33 buget şi 65 taxă), precum şi Tehnica dentară, tot cu 98 de locuri (33 buget şi 65 taxă). Radiologia şi imagistica medicală dispune de 79 de locuri, repartizate între 42 de locuri bugetate şi 37 cu taxă.

Pentru extensia Ploieşti, programul de Asistenţă medicală generală are 49 de locuri (33 buget şi 16 taxă), iar Balneofiziokinetoterapia şi recuperarea din cadrul aceleiaşi extensii însumează, de asemenea, 49 de locuri (33 buget şi 16 taxă). Programul de Nutriţie şi dietetică este prevăzut cu 49 de locuri (31 buget şi 18 taxă), admiterea pentru acest program urmând să se desfăşoare în sesiunea din septembrie 2026.

„Deschiderea sesiunii de admitere pentru anul universitar 2026-2027 constituie un moment de referinţă pentru evoluţia comunităţii academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti, precum şi pentru procesul de formare a noilor generaţii de specialişti în domeniul sănătăţii. Universitatea noastră îşi reafirmă angajamentul constant faţă de excelenţa în educaţie, cercetare şi practică medicală, prin oferirea unui cadru academic competitiv, modern şi profund aliniat exigenţelor şi nevoilor actuale ale sistemului de sănătate. Îi încurajez pe toţi candidaţii care aspiră la o carieră în medicină şi în ştiinţele sănătăţii să facă acest pas important alături de instituţia noastră, urându-le tuturor mult succes la apropiatul examen de admitere", a declarat Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, Prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Oferta de studii de licenţă UMFCD 2026-2027

Pentru anul universitar 2026-2027, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti oferă o gamă de programe de studii universitare de licenţă în domeniul Sănătate, organizate în regim de învăţământ cu frecvenţă (IF).

Programul de Medicină, desfăşurat în cadrul Facultăţii de Medicină, are o durată de şase ani şi cumulează 360 de credite ECTS. Taxa anuală de şcolarizare este de 19.000 de lei, iar programul este derulat în regim IF, inclusiv în cadrul unor forme de pregătire la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale.

În cadrul Facultăţii de Stomatologie, programul de Medicină dentară se desfăşoară în regim IF, are 360 de credite ECTS şi o taxă anuală de 19.000 de lei, fiind inclus în programele organizate la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale.

Facultatea de Farmacie oferă programul Farmacie, acreditat, cu o durată de cinci ani (300 de credite ECTS), organizat în regim IF, cu o taxă anuală de 10.000 de lei. În aceeaşi facultate este inclus şi programul Nutriţie şi dietetică, cu 180 de credite ECTS şi o taxă anuală de 8.000 de lei.

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală reuneşte mai multe programe de studii universitare de licenţă. Programul de Asistenţă medicală generală, inclusiv extensia Ploieşti, are 180 de credite ECTS şi o taxă anuală de 8.000 de lei. Programul de Moaşe este acreditat, are 180 de credite ECTS şi aceeaşi taxă anuală de 8.000 de lei. Programul de Radiologie şi imagistică medicală este autorizat provizoriu, are 240 de credite ECTS şi o taxă anuală de 8.000 de lei.

Programul de Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 180 de credite ECTS şi taxă anuală de 8.000 de lei, iar extensia sa de la Ploieşti are aceeaşi structură de studii şi aceeaşi valoare a taxei. Programul de Tehnică dentară se desfăşoară în regim IF, are 180 de credite ECTS şi o taxă anuală de 8.000 de lei.

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System (Sistemul European de Transfer şi Acumulare a Creditelor). Este un sistem folosit în toate ţările din Spaţiul European al Învăţământului Superior pentru a măsura volumul de muncă necesar unui student pentru a finaliza un program de studii.

Alte categorii de locuri

În cifra totală de şcolarizare sunt incluse locuri special alocate pentru absolvenţi de licee din mediul rural, candidaţi de etnie romă, precum şi locuri destinate unor instituţii şi structuri din sistemul naţional de securitate, inclusiv Serviciul Român de Informaţii.

De asemenea, sunt prevăzute locuri pentru categoriile reglementate de legislaţia în vigoare privind protecţia socială, minorităţile naţionale şi persoanele cu dizabilităţi. Suplimentar, 10 locuri cu taxă sunt rezervate absolvenţilor UMF "Carol Davila" care optează pentru a doua facultate.

Taxa de înscriere

Taxa de participare la concursul de admitere este stabilită la 500 de lei, indiferent de programul de studii ales, iar achitarea acesteia se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei de înscriere, utilizând sistemul integrat de procesare a plăţilor.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii cu vârsta sub 26 de ani care se încadrează în una dintre următoarele categorii: copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar (activ ori pensionat), orfani de unul sau ambii părinţi, persoane provenite din familii monoparentale, persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate socio-economică sau medicală, precum şi candidaţi instituţionalizaţi sau aflaţi în plasament familial ori rezidenţial. Scutirea se acordă exclusiv pe baza documentelor justificative încărcate în platforma de admitere, conform situaţiei fiecărui candidat.

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti le urează tuturor candidaţilor mult succes şi îi invită să facă primul pas către o carieră în domeniul sănătăţii, în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior medical din România.