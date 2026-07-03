În acest an au fost acordate 49 de trofee: 1 Grand Effie, 11 Gold Effie, 15 Silver Effie și 22 Bronze Effie.

Marele premiu al competiției – Grand Effie 2026 – a fost câștigat de campania „The Book Fact Checker”, realizată de agentia VML România pentru brand-ul Cărturești, o campanie care s-a remarcat prin eficiența excepțională și impactul demonstrat asupra obiectivelor de business.

20 de agenții premiate:

Cohn & Jansen Creative Network // DDB România // FENNEC // Golin Ketchum // GRF+// International Waters Studio // Jam Session Agency // Leo Bucharest // LINE Agency // McCann Bucharest // Ogilvy România // Orkla Foods România // Oxygen // Publicis România // Punk Agency // Saatchi & Saatchi + The Geeks // UAUtorul // VML România // WOPA Communication // Zenith România

27 de branduri premiate:

AQUA Carpatica Flavours // BCR // Bergenbier // Cărturești // CEC Bank // Covalact de Țară//

Curtea Veche Publishing // Delikat // eMAG // George // Gillette // Head & Shoulders // ING Bank // KFC // Magnum // Nemira // Orange // Pampers // Pepsi // Raiffeisen Bank // Regina Maria // Salt Bank // Save The Children // The Coalition for Gender Equality // TOMI // Visa // Vodafone

În baza clasamentului Effie România, calculat conform International Effie Index, Clientul Anului este Regina Maria, Brand-ul Anului este Regina Maria iar Agenția Anului este Leo Bucharest.

Președinte al Comitetului de Organizare Effie Awards România 2026: Ioana Cadîr, General Manager, Jam Session Agency

Comitetul de Organizare al Effie Awards România 2026 a fost alcătuit din: Ștefan Chirițescu, Chief Strategy Officer, McCann Bucharest// Diana Crâșmariu, General Manager & Head of Strategy, Cohn & Jansen Creative Network// Cătălin Albu, Associate Managing Director, Publicis Romania// Roxana Memetea, Managing Partner, DDB România// Laurențiu Semeniuc, Head of Strategy, Saatchi Creative Hub// Elia Cazan, Senior Director Brand & Sales, P&G South East Europe// Sergiu Mircea, Executive Director Marketing, Communication and CX, Banca Transilvania// Maria Vatamanu, Head of Strategy, MRM România// Oana Năstase, Integrated Strategy Director, Leo Bucharest// Valentina Vesler, Head of Communications, Valvis Holding// Roxana Mătășel, Marketing Director, Sphera Franchise Group// Monica Dudău, Head of Marketing, Real Estate Europe, OLX Group

Președintele Juriului Effie Awards România 2026: Neal Davies - Chairman, TBWA Ireland

Gala de Premiere Effie 2026 a fost moderată de Cosmin Stan, Morning News Anchor and Senior Correspondent, PRO TV.

Lista completă a câștigătorilor este disponibilă pe website-ul competiției www.effie.ro

EFFIE Awards România 2026 a fost susținută de:

Gold Partner: George – Primul banking inteligent

Presented by: Coca-Cola România, Kaufland România și Mastercard

Creative Partner: Leo Bucharest

Strategic Partner: NielsenIQ

Official auditor of the judging process of the Competition: Deloitte România

Media Partners: PRO TV, IQads, SMARK, Revista Biz, Pagina de Media, The Institute, Profit.ro

Beverage Partners: Jidvei și Peroni România

Official Venue Partner: Hotel Caro

Despre EFFIE Awards România

EFFIE Awards România este cea mai importantă competiție dedicată eficienței în marketing și comunicare, premiind campaniile care generează rezultate măsurabile și contribuie la performanța de business.

Parte a rețelei internaționale Effie Worldwide, competiția promovează excelența în marketing și colaborarea dintre clienți, agenții și parteneri, în vederea dezvoltării unei industrii bazate pe eficiență și inovație.

În România, EFFIE Awards este organizat de IAA România și UACR, sub licența Effie Worldwide.

Mai multe informații: www.effie.ro

https://www.facebook.com/effieromania https://www.instagram.com/effie_romania https://www.linkedin.com/company/effie-romania