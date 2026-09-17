Virusul s-a răspândit în șapte provincii, iar autoritățile întâmpină dificultăți majore în depistarea și monitorizarea cazurilor.

Situația este complicată de conflictul armat din regiune, de strămutarea populației, dar și de grevele personalului medical.

În plus, este vorba despre o tulpină mai rară a virusului, pentru care încă nu există un vaccin autorizat.

Doctorii folosesc un ser destinat altei tulpini, în speranța că va oferi o anumită protecție, însă eficiența nu e clară.

În total, sunt peste 3.500 de decese confirmate din cauza bolii.