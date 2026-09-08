Autoturismul a răsturnat autoutilitara și a împins-o pe asfalt, până când a înfipt-o într-un parapet.

Nenorocirea s-a produs în comuna Bălești, nu departe de Târgu Jiu, pe o porțiune de drum marcată cu linie continuă. Șoferul dubiței încerca să vireze la stânga, atunci când vehiculul său a fost lovit, într-o parte, de un autoturism. Conducătorul mașinii venea din același sens și încerca să depășească autoutilitara.

Martor: „Auzii bubuitura, era asta răsturnată... Linie continuă, vru să intre în vale ăsta, de la intersecție îl aduse până aici.”

Martor: „Ăla cu microbuzul vru să facă stânga, BMW-ul a intrat în depășire și l-a luat din lateral.”

Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a făcut dubița să se răstoarne și a împins-o pe asfalt câteva zeci de metri, până într-un parapet.

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj: „S-a angajat într-o depășire, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism care ar fi efectuat un viraj către stânga.”

Șoferul autoutilitarei a murit pe loc. Celălalt conducător auto, în vârstă de 49 de ani, a fost transportat la spital. Polițiștii fac anchetă într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.