Ne explică dr. Cezar Bețianu, medic primar radiologie intervențională.

Am o formațiune probabil benignă, probabil malignă, am nevoie de biopsie. Cum fac să primesc diagnosticul de certitudine, fără intervenție chirurgicală?

Dr. Cezar Bețianu: „Putem să intrăm oriunde în organism, cu un ac de biopsie, ghidați de computerul tomograf sau de ecograf. Se face cu anestezie locală. Riscurile sunt minime, aproape de zero.

Luăm o probă de țesut, obligatorie pentru diagnosticul de certitudine, care este doar biopsia (examenul anatomo-patologic). Se numește biopsie percutană”.

Cel mai simplu luați probe din os. De ce?

Dr. Cezar Bețianu: „E o intervenție lipsită de complicații. Și fără durere. Oasele nu dor, doare doar membrana de deasupra osului, pe care o anesteziem. Introducem un ac potrivit, ghidați de computerul tomograf, luăm proba și gata. Pacientul scapă de o intervenție chirurgicală”.

Ne uităm și diametral opus, la plamân, unde spuneți că sunt riscuri mai mari. De ce?

Dr. Cezar Bețianu: „La plămân, facem o incizie foarte mică. Și intrăm în plămân cu un ac, ghidați imagistic. E mai problematic pentru că cele mai multe dintre formațiunile tumorale nu sunt în exteriorul plămânului, ci în mijlocul plămânului. Trecem cu acul prin plamânul sănătos și putem să lezăm mici căi de aer, fără să vedem. Apare o complicație, care se numește pneumotorax, adică iese puțin aer în afara plămânului și apasă pe plămân. Dar îl scoatem imediat și e ceva perfect rezolvabil. La plămân, facem biopsie ghidată CT și pentru tumori posibil benigne, deci nepericuloase.”

Cum ajungeți în zonele din organism greu accesibile, fără operație, spre exemeplu la pancreas?

Dr. Cezar Bețianu: „Pancreasul este în spatele organelor abdominale. Dar putem să luăm proba fără probleme”.

De asemenea, tot printr-o procedură minim invazivă, ghidată de CT, puteți să faceți tratamente.

Dr. Cezar Bețianu: „Da, spre exemplu, electroporația. Introducem două ace, în care se schimbă niște curenți electrici, care programează celulele din tumoră să se autodistrugă”.