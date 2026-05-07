Au fost prezise rezultate devastatoare pentru Partidul Laburist, anticipându-se pierderea a circa 1.850 de locuri în consiliile din întreaga Anglie, potrivit expertului în sondaje Robert Hayward.

Un rezultat dureros pentru laburişti este anticipat şi în Ţara Galilor, unde partidul de guvernământ ar urma să piardă votul naţional pentru prima dată în peste un secol.

Alegerile sunt „o provocare” pentru premier

Prim-ministrul a recunoscut că alegerile vor fi o "provocare", dar într-o pledoarie finală către alegători i-a îndemnat "să aleagă unitatea şi nu divizarea".

Aproape 25.000 de candidaţi concurează pentru alegerea în peste 5.000 de posturi în 136 de consilii în Anglia.

În Scoţia vor fi ocupate 129 de locuri în legislativul local, în timp ce în Ţara Galilor sunt aleşi 96 de membri ai Senedd, parlamentul local.

„În vremuri grele, aveţi nevoie de politicieni care vor fi mereu alături de voi şi de familiile voastre. Din nou şi din nou, Nigel Farage şi Zack Polanski au arătat că nu sunt adecvaţi pentru acest moment de mare instabilitate globală", a declarat Starmer înainte de ziua votului, referindu-se la liderii formaţiunilor Reform UK şi Partidul Verzilor.

„Astăzi mă angajez ferm în faţa dvs: indiferent de presiune, Partidul Laburist vă va sprijini pe dvs şi familia dvs şi nu va ezita să facă ce este în interesul Marii Britanii. Astăzi, alegeţi unitatea şi nu divizarea. Votaţi Partidul Laburist", a pledat el.

Promisiunile conservatorilor

Lidera conservatoare Kemi Badenoch a declarat că partidul ei este "singurul cu planul, echipa şi coloana vertebrală pentru a livra o economie mai puternică şi o ţară mai puternică".

„Sub conducerea mea Partidul Conservator s-a schimbat. Ştim unde am greşit şi vom remedia", a dat ea asigurări.

„Următorul guvern conservator va asigura facturi la energie mai mici, va lua înapoi străzile cu 10.000 de poliţişti, va reduce taxele pentru afaceri, va pune capăt războiului împotriva şoferilor şi va elimina taxa de timbru pentru locuinţele familiale", a adăugat ea.

Între timp, liderul liberal democrat Ed Davey le-a cerut votanţilor să opteze pentru "campioni locali care muncesc din greu".

„Avem mai puţin de 24 de ore pentru a opri Reform UK şi să apărăm ţara pe care o iubim de politica lui Nigel Farage în stilul (Donald) Trump. Am văzut acum cum arată Reform la putere - interzicerea jurnaliştilor, renunţarea la regenerabile, închiderea facilităţilor de ocrotire şi creşterea taxelor locale în pofida promisiunilor. Comunităţile noastre nu-şi permit acel haos", a tras el un semnal de alarmă.

„În întreaga ţară, din Hampshire până la Hull, lupta se dă acum între Liberal-Democraţi şi Reform. Noi suntem cei care ducem lupta la ei şi care suntem pentru decenţă, toleranţă şi statul de drept", a mai spus Davey.

În mesajul său final, liderul Reform UK Nigel Farage l-a criticat pe Starmer, afirmând că este "laş" şi i-a acuzat pe conservatori că nu au reuşit să-l înlăture pe prim-ministrul "nepatriot".

„Împreună, ne putem continua călătoria de a ne aduce ţara înapoi pe linia de plutire. Reform a făcut istorie şi a câştigat alegerile locale de anul trecut. Dacă vreţi cu adevărat schimbare, mergeţi şi votaţi din nou pentru asta", i-a îndemnat el pe alegători.

Această zi de vot reprezintă cel mai important test pentru premierul laburist de la alegerile generale din 2024, existând informaţii că parlamentarii formaţiunii vor încerca să-l înlăture la putere în cazul unor rezultate prea slabe, notează dpa.