Președintele Trump a declarat miercuri seară că negociatorii americani au avut discuții bune cu iranienii, în ultimele 24 de ore. Și că aceștia sunt nerăbdători să obțină un acord.

Un responsabil de la Teheran a declarat însă că documentul primit reprezintă doar o listă de dorințe a administrației americane, care nu are nicio legătură cu realitatea.

Donald Trump: „Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore. Și este foarte posibil să ajungem la un acord”.

Reporter: „Care este stadiul acestor discuții? Spuneți că sunt foarte bune”.

Donald Trump: „Am mai avut discuții bune și înainte, după cum știți. Și dintr-odată, a doua zi, e ca și cum... au uitat ce s-a întâmplat”.

Presa americană scrie că administrația Trump le-a transmis iranienilor, prin intermediul Pakistanului, un plan în 14 puncte, cuprins pe o singură pagină. Ideile, care ar urma să formeze baza unor negocieri ulterioare, prevăd angajamentul Iranului de a nu îmbogăți uraniu și de a permite circulația liberă prin Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump: „Vom vedea dacă pot ajunge la o variantă care să fie satisfăcătoare pentru noi. Iar dacă nu sunt de acord, vor ajunge să fie de acord la scurt timp după aceea”.

Nicholas Hopton, fost ambasador al Marii Britanii în Iran: „Se pare că intrăm în faza finală a acestui război inutil și că SUA și Iranul se apropie de cel puțin o bază pentru discuții, pentru reluarea negocierilor. Acest demers survine după suspendarea „Proiectului Libertății” - inițiativa menită să asigure trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz sub escorta marinei americane, dar care clar nu a funcționat”.

Blocada americană în Strâmtoarea Ormuz va rămâne în vigoare, până la încheierea unui acord - a transmis Trump.

Donald Trump: „Blocada este incredibilă. Marina a fost extraordinară. Ce au realizat este ca un zid de oțel”.

Iar Comandamentul Central al Armatei Americane a anunțat că a deschis focul asupra unui petrolier sub pavilionul Iranului și l-a scos din funcțiune, în Golful Oman. Vasul încerca să ajungă într-un port iranian și nu a oprit, la apelul marinei Statelor Unite.

Atacurile Israelului în Liban, complică situația din regiune

Pe de altă parte, efortul de pace riscă să fie complicat de evoluțiile conflictului dintre Israel și forțele Hezbollah din Liban. Miercuri seară, armata israeliană a atacat suburbiile sudice ale Beirutului și a vizat un comandant al grupării șiite. În ciuda unui armistițiu anunțat pe 17 aprilie, trupele israeliene și militanții Hezbollah au continuat luptele în sudul Libanului, însă Israelul s-a abținut de la atacuri asupra capitalei.

Premierul Israelului a transmis că e la curent cu toate demersurile administrației Trump.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Vorbesc cu președintele Trump aproape zilnic. Există o coordonare deplină, nu există surprize.

În acest timp, președintele Franței a anunțat că a discutat la telefon cu omologul său iranian, pentru a-l informa că portavionul Charles de Gaulle a tecut prin Canalul Suez și se îndrepta spre Marea Roșie și Golful Aden. Manevrele sunt parte a pregătirilor pentru viitoarea misiune franco-britanică, menită să restabilească libertatea de circulație în zona Golfului Persic, după încheierea conflictului.