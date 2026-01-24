Chiar, dacă a fost destul de aglomerat, cei care au testat pârtiile s-au declarat încântați la finalul zilei.

Corespondent PRO TV: „În masivul Postavaru soarele strălucește, sunt 6 grade, o temperatură ideală și pentru schi, dar și pentru relaxare și privit munții”.

Cu așa priveliște au fost întâmpinați cei care au ajuns pe pârtiile din masiv cu schiurile sau cu placa de snowboard.

Schior: "Pârtia e foarte mișto, vremea e super! O să ne distrăm!"

Unii nu s-au grăbit să coboare și s-au încălzit în pași de dans, la o cabană în vârf de munte.

Christian Thomson, DJ: „Am venit de la 7 dimineața, am făcut exercițiu fizic și ne plănuim să ținem 24 de ore din momentul ăsta, doar cu energie maximă”.

Răzvan Stroe, MC-ul petrecerii: „Avem petreceri până la final de martie, avem line-up-ul făcut și ne bucurăm de iarnă”.

Până să se bucure de muzică și de pârtiile de la altitudine, schiorii s-au așezat cu răbdare la coada formată la telegondolă.

Turist: "Aglomerat, dar înaintăm destul de repede!"

Pârtiile au fost pline și la Sinaia, la 2.000 de metri altitudine. Acolo, schiorii au putut admira inclusiv marea de nori.

Iar în apropiere de Cabana Mălăiești, într-un superb peisaj de iarnă, s-au prins în horă pe zăpadă, ca să marcheze Ziua Unirii. Hora de Mica Unire a fost la înălțime și în Pasul Vulcan, lângă Straja, unde oamenii au dansat în jurul unui tricolor imens, străjuit de brazii uriași de pe munte.





