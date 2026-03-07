Iar sâmbătă a fost doar antrenamentul, pentru că această seară și sărbătoarea de duminică vor aduce noi petreceri pentru Ziua Femeii.

Temperaturile ridicate atrage turiști pe pârtii

În doar câteva ore, Poiana Brașov a trecut de la -1 la 10 grade Celsius. Vreme numai bună ca să țină zăpada înghețată peste noapte, dar și să bucure turiștii ziua. Unii și-au pus schiurile în picioare, alții au preferat săniuța. Cartela de o zi costă 240 de lei pentru un adult și 140 pentru copii.

A fost una din puținele zile cu vizibilitatea de pe Masivul Postăvarul. Turiștii au putut vedea Bucegii și întreaga depresiune a Brașovului. Cei mai curajoși au admirat panorama din parapantă.

Pilot de parapantă: „Mai e încă zăpadă, se poate schia pentru cine vrea, eu prefer să stau deasupra pârtiilor.”

După-amiaza, distracția s-a mutat pe ringul de dans. A fost atât de cald încât unii și-au adaptat ținuta.

Festivalul MASSIF aduce petreceri cu DJ

Fată: „Abia ce am venit de la București, în 2 ore trebuie să plec înapoi, dar e ok.”

Corespondent PROTV: „Ai timp să te și distrezi, să te și bronzezi?”

Fată: „De bronzat, la vară. Dar, de distrat, da.”

5 hoteluri și cabane din stațiune au găzduit petreceri cu DJ, în cadrul festivalului MASSIF.

Edy Chereji, co-fondator Untold Universe: „Asta e doar încălzirea, pentru că și azi și mâine vor mai fi petreceri. Mâine ne întâlnim și cu Andreea Esca și cu Otrava, care vor fi și ei aici în Poiana Brașov.”

La peste 1.400 de metri altitudine, la Păltiniș, temperatura a sărit de 11 grade, dar zăpada rezistă pe toate pârtiile.

Tânăr: „Soarele e bun, pârtia este mult peste așteptările pe care le aveam! M-așteptam să fie fleoșcă și să fie super ud! E mult peste, chiar sunt zone foarte, foarte stabile.”

Bărbat: „La 40 de minute din Sibiu și poți să schiezi. Este foarte frumos.”

Pârtiile rămân deschise până pe 15 martie

Unii încă mai iau lecții de schi.

Corespondent PROTV: „Cum merg lecțiile? Ești așa, mai la început?”

Anastasia: „Foarte bine.”

Corespondent PROTV: „Am văzut că au fost și ceva căzături.”

Anastasia: „Da, doar că a fost haios.”

Agatha Diana Șuteu, reprezentant școală de schi: „Schiul de primăvară pentru noi este un mare răsfăț anul acesta. Toate pârtiile sunt funcționale.”

La Păltiniș, pârtiile rămân deschise până pe 15 martie. Acum, prețurile sunt de extrasezon, o cartelă pentru o zi costă 115 lei pentru un adult și 95 pentru un copil.