VIDEO. O groapă imensă s-a format pe o stradă din Bangkok, după ce drumul s-a prăbușit lângă o secție de poliție

O porțiune de drum din Bangkok s-a prăbușit, miercuri, provocând apariția unei gropi de dimensiuni foarte mari, care a perturbat traficul, a avariat infrastructura și a determinat evacuarea populației din zonă.

Potrivit Associated Press, nu au existat victime, dar trei vehicule au fost avariate din cauza acestui incident, a declarat guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt.

El a spus că specialiștii sunt de părere că prăbușirea ar fi fost cauzată de lucrările de construcție a unei stații de metrou.

Imaginile video ale momentului prăbușirii arată cum suprafața drumului se scufundă încet, doborând mai mulți stâlpi de electricitate și avariind conductele de apă.

Agerpres

Mașinile au încercat să se retragă, pe măsură ce groapa se mărise și a secționat complet drumul cu patru benzi. O margine a gropii s-a oprit chiar în fața unei secții de poliție, expunând structura subterană a acesteia.

Un spital din apropiere a anunțat că va închide serviciile de ambulatoriu pentru două zile.

Agerpres

Autoritățile orașului Bangkok au transmis că structura spitalului nu a fost afectată, dar oamenii au fost evacuați din secția de poliție și din alte clădiri din apropiere.

Agerpres

Autoritățile au întrerupt și alimentarea cu energie electrică și apă în zonă. Chadcharts a declarat că autoritățile competente lucrează pentru a repara groapa cât mai repede posibil, în contextul îngrijorării că ploile abundente ar putea provoca daune suplimentare.

Bangkok se află în prezent în sezonul musonic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













