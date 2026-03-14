Vânzările au crescut de 4 ori în această perioadă, însă, spre deosebire de alte țări europene, la noi bicicleta este folosită mai ales pentru plimbări și relaxare, nu ca mijloc de transport zilnic. Iar pentru cei mici care nu știu încă să pedaleze, au apărut chiar și instructori care îi pot învăța să meargă pe două roți.

Primăvara aduce nu doar temperaturi mai plăcute, ci și pofta de mișcare. În magazinele de biciclete, clienții au început să apară odată cu primele zile călduroase. Cele mai căutate sunt bicicletele pentru plimbări pe munte. Mulți le folosesc în weekend, pentru ieșiri în natură. Se caută și bicicletele de copii.

Dan Onaca, reprezentantul unui magazin de biciclete: „Cererea de biciclete în România, într-adevăr, este pe un trend ascendent, iar primăvara, odată cu venirea soarelui, oamenii încep să iasă. Recomandarea noastră este fără roți ajutătoare, copilașii sunt capabili să învețe. Recomandăm casca, care este obligatorie, și mai sunt, eventual, mănuși și lumini sau alte accesorii care să facă copilașul să se simtă mai bine”.

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă pe noi părinții ne învățau să mergem pe bicicletă cu metoda prosopului sau alergând în spate și ținându-ne de șa, astăzi există cursuri dedicate copiilor. Cei mici sunt învățați, de către instructori, pas cu pas, mai întâi să își țină echilibrul, apoi să frâneze și abia după aceea să pedaleze singuri. Pentru copiii mai mici de 5 ani, o oră de curs costă 500 de lei, iar pentru copiii mai mari de 5 ani, un curs complet de 4 ore ajunge la 1.300 de lei”.

Alexandru Calta, instructor biciclete: „Îi învățăm echilibrul corect, în siguranță, de la zero, îi scăpăm pe părinți de bătaia de cap de a alerga după ei prin parc, că toți ne povestesc: am încercat, mă doare spatele, nu mai pot, l-am ținut de șa. E și asta o metodă, dar e învechită”.

Prețurile bicicletelor pornesc de la câteva sute de lei pentru modelele simple pentru copii și pot ajunge la câteva mii de lei pentru cele destinate adulților sau pentru cele de munte.

Ionuț Dragomirică, reprezentantul unui magazin de articole sportive: „Acestea sunt cele mai căutate. Cu acestea putem să ieșim la o plimbare pe stradă, dar putem să ieșim și la o plimbare prin parc, poate să ieșim puțin de pe asfalt. Dar putem să facem și traseul montan, poate ceva mai ușor”.

Chiar dacă infrastructura pentru biciclete încă lipsește în multe orașe, România este, paradoxal, unul dintre cei mai mari producători de biciclete din Europa. 30% din bicicletele de pe piața europeană provin de la noi.