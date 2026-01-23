Vorbim de o campanie menită să găsească neregulile sesizate de clienți, în special la pește și fructe de mare.

Cea mai frecventă reclamație face referire la cantitatea mare de gheață din ambalaj, care, potrivit specialiștilor, poate altera produsul.

În pungile închise, gheața subțire protejează peștele și crustaceele de contaminare cu bacterii care rezistă și la -25 de grade.

Corespondent Știrile PRO TV: „Normele europene îi obligă pe comercianți să treacă pe etichetă procentul de gheață, adică de apă glacială pură – recomandat, 10%. Acest marcaj trebuie să fie ușor lizibil, la fel ca masa netă a produsului. Dintre produsele noastre, trei au declarat 20% glazură.”

Doar că ultimele controale au scos la iveală nereguli frecvente legate de stratul de gheață.

Corespondent Știrile PRO TV: „Am cumpărat patru tipuri de fileuri de pește și fructe de mare ambalate, din magazine diferite și de la producători diferiți, ca să vedem care e cantitatea de gheață față de ce e scris pe etichete.”

Un amestec de fructe de mare, creveți decorticați, file de cod de Alaska și file de macrou cu piele. Punem produsele în site, la scurs în castroane separate. După 5 ore, cântărim ce s-a scurs și cât a rămas. În pachetul de fructe de mare erau scoici și calamari prinși în bulgări de zăpadă. Zeama rezultată e tulbure, cu resturi de nisip și cochilii și are 216 grame. Am rămas așadar cu numai 184 de grame din 400. Pierdere: 54%.

Laurențiu Tudor, medic veterinar, specialist în siguranța alimentelor: „Există suspiciunea că s-a suplimentat cu apă, cu apă glacială, în ambalajul respectiv și s-a făcut reambalare. Se pot forma o serie de metaboliți care sunt extrem de toxici pentru consumator și denaturează și mai mult produsul în sine, în speță fibra musculară. Un consumator când observă că ceea ce este pe glazură este cu solzi, cu cheaguri de sânge, cu diferite impurități, să evite cumpărarea produsului.”

La fileul de cod de Alaska, din punga de 600 de grame, am obținut 263 de lichid. Pierdere: 44%. Din creveți, gheața, teoretic, 25%. În fapt, 48% e zeamă. Odată decongelat, fileul de macrou a pierdut și el 53% din total: 236 de grame în loc de 500, cât declară producătorul. Marii importatori recunosc fenomenul, care apare frecvent la peștele dezosat și fără piele, dar și la fructele de mare decorticate.”

Cristian Dărmănescu, producător: „Peștele întreg nu poate fi glazurat decât pe exterior, pe când fileurile, ca orice carne pe care o găsești în comerț, poate fi aditivat. A fost ca o cursă în anii anteriori, o cursă care pune glazură mai mare. România este condusă în continuare de preț. Prețul cel mai mic. Puțin plătești, puțin primești la final. Slavă Domnului că au apărut aceste controale și sper să continue.”

52% din peștele mâncat de români este congelat. Mai mult de jumătate este macrou, aproape singura specie accesibilă în mediul rural.

