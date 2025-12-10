„Vacanță pentru somn” în Elveția. Sejurul dedicat odihnei costă 10.000 de dolari

„Vacanță pentru somn”, cu acest îndemn neobișnuit speră să atragă turiștii un hotel de lux din Elveția. Pachetul, conceput pentru cei care nu dorm bine, costă 10.000 de dolari.

Dat în folosință în 1875, lângă Lucerna, Hotelul Chanot Palace a atras de-a lungul timpului personalități precum Regina Victoria, ori scriitorul american Mark Twain. În prezent, oaspeții plătesc 10.000 de dolari pentru un sejur dedicat îmbunătățirii somnului.

Dr. George Gaitanos, Chief Operating and Scientific Officer, Chenot: „Suntem cunoscuți în industrie pentru programele noastre de detoxifiere și profităm de faptul că avem clientul aici, pentru că ne permite să-i reglăm ritmul circadian. Programul creează o rutină și oferă stimulii necesari pentru creier, să sincronizeze corect perioadele de zi și de noapte.”

Camerele sunt special concepute - cu accent pe acustică, tehnologie și tratamente dedicate.

Dr. George Gaitanos, Chief Operating and Scientific Officer, Chenot: „Pereții și, mai ales, tavanul sunt realizați din materiale care atenuează zgomotul, apoi adăugăm iluminare și sunete special alese.”

Mediul ambiant este esențial pentru un somn bun.

Dr. George Gaitanos, Chief Operating and Scientific Officer, Chenot: „Ceea ce încercăm să facem este să-i deprindem cu o rutină. Iar pe parcursul zilei încercăm să stimulăm producția moleculei numite adenozină.”

Producția de adenozină este favorizată de terapii precum crioterapia, care presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute.

Echipa de la Chanot Palace are câteva recomandări și pentru cei care nu-și permit un sejur la ei, dar tânjesc după un somn odihnitor.

Dr. George Gaitanos, Chief Operating and Scientific Officer, Chenot: „Evitați expunerea la lumină seara, nu mâncați mult, evitați alcoolul și faceți exercițiile obișnuite. Să vă respectați corpul. Cred că toate acestea vă vor ajuta.”

