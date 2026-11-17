„Ce se întâmplă cu absolvenții după facultate? Își găsesc un loc de muncă, lucrează în domeniul studiat, câștigă suficient? De ce competențe au nevoie ca să se integreze pe piața muncii? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care răspunde studiul «De la universitate la piața muncii: Studiul privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (2026)», realizat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării”, arată Ministerul Educației, marți, într-o postare pe Facebook.

88,9% dintre absolvenții din 2020 aveau un loc de muncă la cinci ani de la absolvire

Cercetarea analizează parcursul profesional al absolvenților din promoțiile 2020 și 2024, la un an și la cinci ani de la finalizarea studiilor. Este al doilea studiu de acest fel realizat la nivel național, notează News.ro.

Datele din studiu arată că 88,9% dintre absolvenții din 2020 aveau un loc de muncă la cinci ani de la absolvire, comparabil cu procentul de 91,2% înregistrat în prima ediție a cercetării.

58,2% dintre absolvenții de licență din 2024 erau ocupați la un an de la finalizarea studiilor, față de 76,3% în cohorta 2020, la același moment.

„Scăderea se observă mai mult în continuarea studiilor și în inactivitate decât în șomaj, iar primul loc de muncă este descris mai des ca fiind greu de găsit, deși durata căutării nu s-a schimbat”, se arată în documentul citat.

Absolvenții câștigă mai mult în lei decât în 2021

Studiul relevă că absolvenții câștigă mai mult în lei decât în 2021, dar situația lor la nivel național nu s-a îmbunătățit.

„La un an de la absolvire, câștigul net median este 0,73 din câștigul mediu din economie, față de 0,77 în prima ediție. Diferențele de câștig sunt mai ales legate de nivelul ocupației, de ciclul de studii și de piața regională a angajatorului, în special în București”, se arată în documentul citat.

32,8% dintre absolvenții de licență din 2024 lucrează în domeniul studiat

„Aproximativ o treime dintre absolvenții angajați lucrează sub nivelul studiilor, iar la licență legătura cu domeniul de studii absolvit a slăbit. Dintre absolvenții de licență din 2024, doar 32,8% lucrează în domeniul studiat, față de 48,5% în cohorta din 2020”, se mai arată în studiu.

În document se mai arată că 84,3% dintre absolvenți consideră importante recalificarea și perfecționarea. Cei care folosesc des instrumente de IA se declară pregătiți pentru provocările acesteia de aproape două ori mai des decât cei care le folosesc rar.

Cât privește nivelul de bunăstare, 58,7% se consideră fericiți la cinci ani de la absolvire, față de 71,7% în prima ediție a studiului. Doar puțin peste o treime dintre absolvenți spun că veniturile le permit să trăiască decent.

Datele arată un decalaj între competențele digitale de bază și cele avansate. În general, absolvenții se simt încrezători, dar sunt mai puțin siguri atunci când vine vorba de crearea de conținut digital și de utilizarea IA.

„Supracalificarea ridică o întrebare despre granița dintre ocupațiile de specialist și cele de tehnician. Codul ocupației din REGES confirmă ordinul de mărime al supracalificării declarate, între un sfert și o treime dintre absolvenții cu contract, iar discrepanțele dintre cele două surse apar mai ales la granița dintre specialiști și tehnicieni. Legătura dintre locul de muncă și studii este mai slabă decât în ediția anterioară. La absolvenții de licență din 2024, legătura dintre locul de muncă și studii este mai slabă decât în ediția anterioară, iar jumătate dintre absolvenți nu au avut posibilitatea de a face un stagiu de practică”, se menționează în studiu.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.