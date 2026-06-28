„Factorii de risc necontrolabili pentru cancer sunt vârsta, genetica, inclusiv istoricul personal și familial, expuneri anterioare la substanțe chimice și radiații — ceea ce s-a întâmplat”, spune dr. Adeel Khan, medic hematolog-oncolog și epidemiolog academic din Dallas, potrivit publicației Parade.

Dar unul dintre acești factori poate fi schimbat de acum înainte: expunerea la substanțe chimice, în special din produse de zi cu zi, cum sunt cele pe care le folosim la duș.

„Dezvoltarea cancerului este un proces în mai mulți pași, iar expunerea repetată la substanțe nocive din alimente, apă și produse de consum poate provoca deteriorare celulară progresivă”, spune dr. James McCloskey, medic și șef al diviziei de leucemie de la John Theurer Cancer Center din cadrul Hackensack University Medical Center. „Aceste informații ne permit să facem alegeri de stil de viață informate, cum ar fi evitarea tutunului și limitarea alcoolului, și să susținem reglementări mai stricte pentru substanțele chimice nocive.”

Gelurile de duș, un factor de risc

Una dintre cele mai bune modalități de a susține schimbarea este prin alegerile de consum. Când înțelegi impactul expunerii combinate la substanțe chimice, poți face pași concreți pentru a trece la produse mai sigure, îmbunătățindu-ți astfel sănătatea pe termen lung și reducând riscul de cancer.

Din acest motiv, unii oncologi îndeamnă oamenii să nu mai facă un anumit lucru la duș. Vestea bună este că există multe alternative la acest obicei care sunt considerate mai sigure.

Oncologii avertizează că folosirea constantă a gelurilor de duș puternic parfumate ar putea crește riscul de cancer. „În mod ironic, produsele pe care le considerăm că ne curăță și ne revitalizează ar putea să ne facă rău”, spune dr. Sudarsan Kollimuttathuillam, medic oncolog la City of Hope Seacliff. „Totuși, este important să fim atenți la produsele pe care le folosim, deoarece, în timp, ar putea crește riscul de cancer.”

Dr. McCloskey subliniază că multe dintre aceste geluri conțin substanțe chimice asociate cu riscuri pentru sănătate, inclusiv cancer.

„Ftalatii, adesea ascunși sub termenul ‘parfum’, pot mima hormonii, un proces asociat cu un risc crescut de cancer de sân”, spune el. „Parabenii, folosiți ca agenți de conservare, acționează și ei similar estrogenului. Sulfații (SLS) creează spumă, dar procesul lor de producție poate genera un produs secundar cancerigen numit 1,4-dioxan. În final, unii conservanți, precum DMDM hydantoin, eliberează lent formaldehidă, un carcinogen cunoscut.”

Este parfumul din gelul de duș sigur?

Medicii spun că cercetările sunt încă în desfășurare. „Trebuie să fim sinceri: nu avem dovezi că toate gelurile parfumate sunt periculoase”, spune dr. Kollimuttathuillam. „Ceea ce încearcă cercetătorii să afle este dacă expunerea repetată, pe termen lung, poate contribui la riscuri pentru sănătate la unele persoane.”

Dr. Khan adaugă: „Pentru majoritatea oamenilor, utilizarea ocazională nu reprezintă un risc major de cancer sau alte probleme de sănătate.”

Totuși, el consideră rezonabilă reducerea utilizării zilnice a produselor puternic parfumate, mai ales pentru persoanele cu piele sensibilă, astm, migrene, femeile însărcinate sau cei care cumpără produse pentru copii.

Medicii subliniază că informațiile despre riscurile de cancer nu ar trebui să provoace panică. „Aș privi acest lucru ca pe o oportunitate, nu ca pe o urgență”, spune dr. Kollimuttathuillam. „Majoritatea riscurilor de cancer se dezvoltă de-a lungul vieții și implică mulți factori, nu un singur produs.”

Alternative la gelurile de duș puternic parfumate

Poți să te simți curat și proaspăt și fără geluri de duș puternic parfumate. Medicii recomandă: