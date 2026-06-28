”De la ora 10.00, deschidem promenada urbană pe CaleaVictoriei! Suntem în al 9-lea weekend de Străzi deschise - Bucureşti. Tema lui este „Bucureştiul rezilient: patrimoniu, comunitate şi siguranţă urbană””, anunţă Primăria Capitalei.

Programul zilei de duminică include tur ghidat, în intervalul 11:00 – 12:30, cu tema „Explorează Bucureştiul la pas pe Calea Victoriei”, cu Anita Sterea ghid cultural şi istoric, Turul începe de la Statuia Ecvestră a Regelui Carol I şi se încheie la Muzeul Naţional de Istorie a României.

De la 17:00 la 18:30, la , Piaţa Revoluţiei; este prgramată dezbaterea: „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, moderată deRăzvan Munteanu şi avându-i ca invitaţi pe Dragoş Marcu, Beatrice Băluţă Siclitaru, Matei Sumbasacu, Matei Damian, Daniela Chiracu.

De la 17:00 va putea fi vizitată Expoziţia „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, la Piaţa Revoluţiei.

În intervalul 18:00 – 20:00 este perogramat evenimentul „La pas cu drepturile tale prin Europa” – sesiune de informare a publicului cu privire la drepturile de care beneficiază în Europa, în calitate de consumatori, la Muzeul Naţional de Istorie a României.

Calea Victoriei va fi deschisă până la ora 22.00, pe segmentul dintre Bd. Dacia şi Splaiul Independenţei.