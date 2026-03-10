Situat pe autostrada M34, la o altitudine de 2.700 de metri în munții Tadjikistanului, tunelul de 5 km nu are iluminare și nici ventilație.

Experții de la Dangerous Roads avertizează că tunelul este plin de fum dens, făcând respirația „dificilă și dureroasă din cauza amestecului gros de gaze de eșapament”. Lipsa iluminatului și a ventilației îl transformă într-o capcană mortală.

Tunelul nu are semnalizare rutieră, iar șoferii aleg adesea centrul drumului. Ambuteiajele, gropile uriașe și inundațiile frecvente cresc riscul de accidente. Renovările din 2018 au adăugat drenaj și au reparat gropile, dar experții spun că sunt necesare și alte îmbunătățiri.

Un singur ventilator nu reușește să elimine monoxidul de carbon din tunel, iar localnicii relatează decese provocate de blocaje și lipsa aerului curat. „Tunelul este sufocant, iar SUV-urile pot fi scufundate dacă intră în locul greșit”, avertizează experții.

Un turist pe Tripadvisor a povestit: „Am trecut de două ori prin tunel, iar frica a fost singurul efect. Întunericul și lipsa ventilației sunt înspăimântătoare, dar drumul este spectaculos și merită riscul.”