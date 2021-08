Un tânăr a supraviețuit miraculos unei explozii puternice: “Am fost în comă 12 zile, dar treningul mi-a salvat viața “

Jack Marlow, în vârstă de 26 de ani, din Walsall, a adormit în casa de vară a mamei sale și a fost trezit de un incendiu imens provocat de explozia unui recipient folosit la încălzire, conform Mirror.

El a fost transportat imediat la spital, unde a fost tratat pentru arsuri de gradul III pe mâini, având arsuri și pe față și picioare.

În mod miraculos, el nu a suferit arsuri pe alte zone ale corpului datorită materialului din care era făcut treningul său.

