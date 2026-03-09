Chris Keegan, în vârstă de 40 de ani, s-a trezit cu o mică mușcătură de insectă pe mâna dreaptă, însă inițial nu i-a dat importanță. Dar după ce a început să se înroșească, a decis să vorbească cu un farmacist care i-a prescris antibiotice pentru ceea ce i s-a spus că era o mușcătură de păianjen, relatează Daily Mail.

O altă rundă de antibiotice prescrisă de medici nu a reușit să oprească roșeața, bărbatul a decis să meargă la spital după ce mâna lui „s-a umflat și s-a învinețit”.

În câteva ore, mâna lui a fost operată pentru a îndepărta pielea moartă și a preveni răspândirea infecției. A petrecut următoarele cinci zile în spital, supunându-se unor operații la mână, înainte de a pleca cu șase copci și o cicatrice.

Specia se răspândește rapid

Rapoartele au arătat că văduva falsă „își extinde rapid teritoriul în Marea Britanie” după o „expansiune rapidă în întreaga lume”.

Acum, bărbatul se recuperează acasă după ce mâna i-a fost cusută.

Mușcătura unui păianjen false widow a fost comparată cu înțepăturile de albină sau viespe și apare de obicei atunci când păianjenul este manipulat neglijent sau prins între haine și piele.

Dacă sunteți mușcat, experții recomandă spălarea zonei cu apă și săpun, aplicarea unei comprese reci și administrarea de medicamente eliberate fără prescripție dacă mușcătura doare sau mănâncă.