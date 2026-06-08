Damien Tabard, un șofer de autobuz care îi lăsa pe copii chiar în fața caselor lor din Les Billanges pentru a evita pericolele de pe drum, a pierdut recent procesul la tribunal, pentru că nu a respectat instrucțiunile angajatorului.

„Nu m-a făcut să-mi schimb traseul. Aceste practici erau tolerate în trecut”, a declarat, cu amărăciune, Damien Tabard după concedierea sa în 2022. El o ducea astfel acasă pe Chandani, o fetiță de 12 ani. „Altfel, ar fi trebuit să meargă 650 de metri pe jos, pe întuneric, pe un drum local fără trotuar sau marcaje”, a declarat mama acesteia, Christelle Nozière. Șoferul susținea, la rândul său, „o interpretare umană a regulilor și a legii”, relatează publicația Le Parisien.

20 de părinți l-au susținut

Însă venirea unui nou operator al contractului public, Europ Voyages, mult mai strict în privința reglementărilor, a schimbat situația. „Regiunea Nouvelle-Aquitaine a stabilit un traseu și un număr de opriri pe care trebuie să le respectăm”, a explicat Maxime Trossat, responsabilul departamental al companiei Europ Voyages.

Compania a reclamat „numeroase opriri neautorizate” ale șoferului și, mai ales, i-a reproșat insubordonarea. „Când i-am cerut să nu mai ducă elevii până acasă, m-a insultat”, a declarat managerul Europ Voyages.

Șoferul, care lucra de 17 ani în companie, a fost susținut de aproximativ douăzeci de părinți care au protestat în fața tribunalului în timpul procesului din ianuarie 2025. Cu toate acestea, instanța a stabilit că, prin opririle neautorizate, acesta a acționat într-adevăr cu insubordonare. Concedierea pentru abatere gravă a fost menținută, iar șoferul a anunțat că nu va contesta decizia. De atunci, opririle autobuzului școlar au fost reorganizate pentru a asigura siguranța elevilor.