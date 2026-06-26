Callum Kerr ar fi început să aibă un comportament agresiv în timpul unui zbor care venea din Larnaca, Cipru, spre Manchester, Marea Britanie, duminică. Aeronava a aterizat în primele ore ale dimineții de luni, relatează The Guardian.

Kerr era un luptător de bare-knuckle boxing din Warrington. Într-un mesaj transmis prin intermediul poliției, familia sa a declarat: „Callum era un familist, tată a trei copii minunați, iubea sportul și avea o inimă de aur.”

Poliția din Greater Manchester (GMP) a transmis că „în jurul orei 02:25, luni, 22 iunie 2026, ofițerii au fost solicitați să intervină după ce un bărbat manifesta un comportament agresiv față de pasageri și membrii echipajului unui zbor sosit din Larnaca, Cipru, spre Manchester. În timpul incidentului, un pasager și un membru al echipajului de cabină au fost agresați.”

„Polițiștii au urcat la bordul aeronavei imediat după aterizare și l-au găsit pe bărbat în partea din spate a avionului, unde era imobilizat de pasageri și de membrii echipajului.”

Ce au descoperit polițiștii

Polițiștii i-au pus cătușe lui Kerr, însă au precizat că acesta nu a fost arestat. Potrivit autorităților, imediat ce au constatat că starea lui era gravă, au început manevrele de resuscitare.

„Ofițerii au folosit cătușe pentru a-l imobiliza și au observat rapid că nu mai răspundea la stimuli. După acordarea primului ajutor, au început manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (CPR). Bărbatul a fost transportat de paramedici la spital, unde, din păcate, a murit în după-amiaza zilei de 23 iunie 2026”, a transmis GMP.

Întrucât decesul a survenit după contactul cu poliția, cazul a fost înaintat către Independent Office for Police Conduct (IOPC), instituția independentă care investighează acțiunile poliției din Anglia și Țara Galilor.

Comisarul-șef Mike Allen a declarat: „Știm că pasagerii și membrii echipajului au intervenit pentru a-l imobiliza pe bărbat și a pune capăt incidentului. Detectivii noștri investighează cazul pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele.”

IOPC a precizat că polițiștii implicați sunt tratați ca martori și că, în acest moment, nu există suspiciuni de abatere din partea lor.

„Până în prezent am stabilit că domnul Kerr, în vârstă de 35 de ani, era imobilizat de mai mulți pasageri atunci când cinci polițiști au urcat la bordul aeronavei pe aeroportul din Manchester, în primele ore ale dimineții de luni.

La sosire, unul dintre polițiști i-a pus cătușe și a început să îi verifice starea. A devenit rapid evident că acesta nu mai răspundea, iar aproximativ un minut mai târziu ofițerii au început manevrele de resuscitare”, a transmis instituția.

Ancheta independentă a IOPC va analiza exclusiv modul în care au acționat polițiștii, în timp ce o investigație separată a poliției din Greater Manchester va examina acțiunile pasagerilor care au participat la imobilizarea bărbatului.

Compania aeriană Jet2 a transmis, la rândul său, un comunicat: „Suntem la curent cu faptul că un client a decedat, după ce a fost transportat la spital la începutul acestei săptămâni. Dorim să transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor acestuia. Întrucât investigațiile sunt în desfășurare, nu ar fi oportun să facem alte comentarii în acest moment.”