Un milionar s-a ales cu pedeapsa triplată după ce a amenințat îngrozitor o stewardesă. A fost extrem de explicit

Un om de afaceri britanic care a amenințat că va „viola în grup” și va da foc unei însoțitoare de zbor a primit o pedeapsă cu închisoarea triplă față de cea a instanței de fond.

O curte de apel din UK a decis că pedeapsa inițială era prea blândă. Salman Iftikhar, în vârstă de 37 de ani, călătorea la clasa întâi de la Londra Heathrow la Lahore, împreună cu cei trei copii ai săi și una dintre soțiile sale în februarie 2023, și a devenit violent în timpul zborului.

După ce a băut șampanie și s-a servit cu gheață din barul de la bord, membrii echipajului i-au spus să se întoarcă la locul său.

„Când i s-a cerut să înceteze, inculpatul s-a enervat și a început să filmeze echipajul de cabină cu telefonul său, spunându-le: «Nu-mi spuneți voi ce să fac, târfelor»”, au relatat martorii la proces, potrivit news.com.au.

Personalul l-a alertat pe pilot, iar semnalele pentru centurile de siguranță au fost aprinse, ceea ce l-a enervat și mai tare pe Iftikhar.

Conform documentelor și înregistrărilor video ale instanței, Iftikhar a început să strige injurii și să o amenințe pe însoțitoarea de zbor Angie Walsh. El i-a spus lui Walsh că va fi scoasă cu forța din camera ei de hotel, „violată în grup” și incendiată. Mai mult, a amenințat că va arunca în aer tot etajul hotelului unde urma să se cazeze echipajul de zbor după aterizarea în Pakistan.

Situația a devenit atât de problematică încât căpitanul a luat în considerare devierea zborului către Turcia.

Stewardesa Walsh, care lucra de 37 de ani în compania aeriană, a declarat că incidentul i-a schimbat viața „enorm”. „Nu-mi vine să cred că un singur pasager a avut un impact atât de mare asupra mea, asupra slujbei mele, asupra carierei mele și asupra vieții mele. Sunt o stewardesă puternică, curajoasă, fericită și îmi iubeam slujba. Sunt bine cunoscută în cadrul companiei. Dar a trebuit să iau o pauză de 14 luni de la muncă. Acest incident m-a distrus”, a spus ea.

Condamnare „excesiv de indulgentă”

Poliția l-a arestat pe afacerist în luna următoare, la domiciliul său din Iver, Buckinghamshire. Ulterior, el a pledat vinovat pentru amenințări cu moartea și hărțuire agravată din motive rasiale, iar cazierul a arătat că mai fusese condamnat de șase ori pentru 15 infracțiuni, printre care agresiune simplă și conducere sub influența alcoolului.

În luna august a acestui an, milionarul a fost condamnat la doar 15 luni de închisoare, ceea ce a dus la trimiterea dosarului către procurorului general în temeiul schemei de condamnare „excesiv de indulgentă” din Marea Britanie.

La acea vreme, una dintre cele două soții ale lui Iftikhar a postat un mesaj în care părea să-și apere soțul căzut în dizgrație, rugând oamenii să fie „umani” și să înțeleagă durerea din spatele poveștii fiecărei persoane.

„Sănătatea mintală nu este o glumă. Înainte de a judeca, încercați să înțelegeți. Fiți buni”, a scris femeia, o actriță în vârstă de 37 de ani.

Actrița pakistaneză populară are peste jumătate de milion de urmăritori pe rețelele de socializare, unde postează adesea clipuri cu soțul ei, care locuiește în Marea Britanie cu o altă femeie, mama copiilor săi. În urma unei revizuiri, Curtea de Apel a majorat pedeapsa cu închisoarea a lui Iftikhar la patru ani și trei luni.

Procurorul general a declarat că noua sentință reflectă mai bine „gravitatea și natura continuă” a amenințărilor sale și prejudiciul durabil cauzat lui Walsh.

