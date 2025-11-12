Un milionar s-a ales cu pedeapsa triplată după ce a amenințat îngrozitor o stewardesă. A fost extrem de explicit

Stiri Diverse
12-11-2025 | 23:20
Salman Iftikhar
Linkedin/Salman Iftikhar

Un om de afaceri britanic care a amenințat că va „viola în grup” și va da foc unei însoțitoare de zbor a primit o pedeapsă cu închisoarea triplă față de cea a instanței de fond.

autor
Mihai Niculescu

O curte de apel din UK a decis că pedeapsa inițială era prea blândă. Salman Iftikhar, în vârstă de 37 de ani, călătorea la clasa întâi de la Londra Heathrow la Lahore, împreună cu cei trei copii ai săi și una dintre soțiile sale în februarie 2023, și a devenit violent în timpul zborului.

După ce a băut șampanie și s-a servit cu gheață din barul de la bord, membrii echipajului i-au spus să se întoarcă la locul său.

„Când i s-a cerut să înceteze, inculpatul s-a enervat și a început să filmeze echipajul de cabină cu telefonul său, spunându-le: «Nu-mi spuneți voi ce să fac, târfelor»”, au relatat martorii la proces, potrivit news.com.au.

Personalul l-a alertat pe pilot, iar semnalele pentru centurile de siguranță au fost aprinse, ceea ce l-a enervat și mai tare pe Iftikhar.

Citește și
fiu milionar
Un tânăr înjunghiat de fiul unui milionar a fost condamnat la închisoare, cu amânare. Ce le-a spus procurorilor

Conform documentelor și înregistrărilor video ale instanței, Iftikhar a început să strige injurii și să o amenințe pe însoțitoarea de zbor Angie Walsh. El i-a spus lui Walsh că va fi scoasă cu forța din camera ei de hotel, „violată în grup” și incendiată. Mai mult, a amenințat că va arunca în aer tot etajul hotelului unde urma să se cazeze echipajul de zbor după aterizarea în Pakistan.

Situația a devenit atât de problematică încât căpitanul a luat în considerare devierea zborului către Turcia.

Stewardesa Walsh, care lucra de 37 de ani în compania aeriană, a declarat că incidentul i-a schimbat viața „enorm”. „Nu-mi vine să cred că un singur pasager a avut un impact atât de mare asupra mea, asupra slujbei mele, asupra carierei mele și asupra vieții mele. Sunt o stewardesă puternică, curajoasă, fericită și îmi iubeam slujba. Sunt bine cunoscută în cadrul companiei. Dar a trebuit să iau o pauză de 14 luni de la muncă. Acest incident m-a distrus”, a spus ea.

Condamnare „excesiv de indulgentă”

Poliția l-a arestat pe afacerist în luna următoare, la domiciliul său din Iver, Buckinghamshire. Ulterior, el a pledat vinovat pentru amenințări cu moartea și hărțuire agravată din motive rasiale, iar cazierul a arătat că mai fusese condamnat de șase ori pentru 15 infracțiuni, printre care agresiune simplă și conducere sub influența alcoolului.

În luna august a acestui an, milionarul a fost condamnat la doar 15 luni de închisoare, ceea ce a dus la trimiterea dosarului către procurorului general în temeiul schemei de condamnare „excesiv de indulgentă” din Marea Britanie.

La acea vreme, una dintre cele două soții ale lui Iftikhar a postat un mesaj în care părea să-și apere soțul căzut în dizgrație, rugând oamenii să fie „umani” și să înțeleagă durerea din spatele poveștii fiecărei persoane.

„Sănătatea mintală nu este o glumă. Înainte de a judeca, încercați să înțelegeți. Fiți buni”, a scris femeia, o actriță în vârstă de 37 de ani.

Actrița pakistaneză populară are peste jumătate de milion de urmăritori pe rețelele de socializare, unde postează adesea clipuri cu soțul ei, care locuiește în Marea Britanie cu o altă femeie, mama copiilor săi. În urma unei revizuiri, Curtea de Apel a majorat pedeapsa cu închisoarea a lui Iftikhar la patru ani și trei luni.

Procurorul general a declarat că noua sentință reflectă mai bine „gravitatea și natura continuă” a amenințărilor sale și prejudiciul durabil cauzat lui Walsh.

Sursa: News.com.au

Etichete: viol, pakistan, milionar, stewardesa,

Dată publicare: 12-11-2025 23:07

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună
Stiri externe
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Un milionar rus din domeniul criptomonedelor și soția sa, care dispăruseră în urmă cu o lună în Emiratele Arabe Unite, au fost găsiți dezmembrați într-un deșert.

Un tânăr înjunghiat de fiul unui milionar a fost condamnat la închisoare, cu amânare. Ce le-a spus procurorilor
Stiri actuale
Un tânăr înjunghiat de fiul unui milionar a fost condamnat la închisoare, cu amânare. Ce le-a spus procurorilor

Un incident sângeros s-a încheiat la Tribunal, cu o decizie surprinzătoare – atât agresorul, cât și victima, au fost pedepsiți.

Un milionar a fost filmat în timp ce fura șapca cu autograf a unui copil, la US Open. VIDEO
Stiri Diverse
Un milionar a fost filmat în timp ce fura șapca cu autograf a unui copil, la US Open. VIDEO

Piotr Szczerek, CEO-ul unei companii din Polonia, a fost filmat furând o șapcă semnată de un tenismen, care era destinată unui copil. Gestul a stârnit un val de critici și a declanșat un scandal în mediul online.

Un bărbat a devenit milionar după ce a jucat din greșeală două bilete la loto. Ambele au fost câștigătoare
Stiri Diverse
Un bărbat a devenit milionar după ce a jucat din greșeală două bilete la loto. Ambele au fost câștigătoare

Un bărbat din Massachusetts, SUA, a cumpărat două bilete câștigătoare de loterie de la două magazine diferite, câștigând astfel 2 milioane de dolari.

Un cuplu milionar a primit 1.000 de lire despăgubiri după ce 170 de mingi de fotbal au fost aruncate în grădina lor
Stiri Diverse
Un cuplu milionar a primit 1.000 de lire despăgubiri după ce 170 de mingi de fotbal au fost aruncate în grădina lor

Un cuplu din Marea Britanie a primit despăgubiri de 1.000 de lire sterline după ce 170 de mingi de fotbal au fost aruncate în grădina lor de la o școală din apropiere.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28