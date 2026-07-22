Incidentul s-a petrecut în jurul orei 8:45, în orașul Todaraisingh, unde felina a atacat mai întâi un voluntar silvic, după care a pătruns într-o zonă comercială aglomerată și s-a adăpostit într-un magazin de băuturi alcoolice, potrivit NDTV.

S-a adăpostit într-un magazin de băuturi alcoolice

Potrivit autorităților silvice, leopardul a fost observat inițial ascuns în tufișurile din apropierea orașului. Voluntarul silvic Rakesh Mali a mers să verifice zona după ce a fost alertat de localnici, însă animalul l-a atacat brusc, rănindu-l la picioare. Ulterior, leopardul a fugit aproximativ 400 de metri până în piața orașului.

Martorii au declarat că leopardul l-a atacat mai întâi pe Fateh Lal Koli (40 de ani), care stătea în fața magazinului de băuturi alcoolice, după care a intrat în interior. Acolo l-a atacat și pe vânzătorul Sanjay Gurjar (25 de ani), care a reușit să scape fugind din magazin, în ciuda rănilor suferite la nas, spate și în alte zone ale corpului.

În timp ce leopardul a rămas în magazin, localnicii au tras rapid oblonul de la intrare, blocând animalul în interior și împiedicând alte atacuri.

Răniții au fost transportați la spital

Rakesh Mali a primit îngrijiri medicale la nivel local, în timp ce Sanjay Gurjar și Fateh Lal Koli au fost transferați la un spital mai mare, din cauza gravității rănilor.

La scurt timp, la fața locului au ajuns reprezentanți ai autorităților silvice din Tonk și o echipă specializată în tranchilizarea animalelor, de la Grădina Zoologică din Jaipur. După aproape cinci ore, leopardul a fost sedat în siguranță și capturat, fiind transportat ulterior la sediul Diviziei Silvice Tonk pentru un control medical.

Medicul veterinar-șef Ashok Tanwar, care a coordonat intervenția, a declarat că era vorba despre un leopard adult, mascul. După participarea la peste 60 de operațiuni de salvare a animalelor sălbatice, el a spus că este pentru prima dată când capturează un leopard din interiorul unui magazin de băuturi alcoolice.

Conservatorul adjunct al pădurilor, Virendra Singh Krishniya, a explicat că pădurile din jurul orașului Todaraisingh găzduiesc o populație numeroasă de leoparzi, iar animalul a ajuns cel mai probabil în localitate după ce s-a rătăcit din habitatul său natural.

Operațiunea de capturare a atras o mulțime de curioși, iar poliția a fost mobilizată pentru a ține oamenii la distanță și pentru a securiza zona până la finalizarea intervenției.