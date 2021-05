Podcast ”România, știi bine”, cu Paula Herlo. Opriți violența în familie asupra copiilor!

Podcastul ”România, știi bine”, realizat de echipa emisiunii ”România, te iubesc!” a ajuns la episodul 39, în care Paula Herlo ne prezintă realitatea sumbră în care ne aflăm.

Violența în familie asupra copiilor este o normalitate în majoritatea familiIlor din România.

Un copil bătut va purta întreaga viață urmele loviturilor, în suflet, în minte, în personalitate. Ce e de făcut, în țara în care bătaia e acceptată?

Am discutat cu Paula despre ce e de făcut, cum am putea apăra generația următoare de educația făcută cu palma. Am urmărit și declarația nedifuzată a unui procuror despre un caz cumplit de violent. Și am mers pe firul poveștilor din spatele materialului difuzat duminică, 23 mai 2021.

Urmăriți discuția în noul nostru podcast, “România, știi bine”:

- Să trimitem, în masă, părinții la cursuri?

- Da!, răspunde Paula Herlo, revoltată că ministrul Educației amână introducerea în dezbatere a planului de educare a părinților.

- A fost un material greu de privit...

- Am urmărit reportajul cu niște prieteni, spune Paula, care în unele momente și-au pus mâinile la ochi..

- Și tu ce faci cu tot bagajul ăsta de emoții pe care îl aduni la filmări?

- ... Ce fac ... la ultima deplasare în Moldova m-am întors în camera de hotel și am plâns..., mi-a rupt sufletul...



Se va putea opri violența în familie asupra copiilor?

Paula Herlo: ”De fiecare dată când ne apucăm de câte o anchetă suntem convinși că există și soluții și vreau să rămân optimistă. Trebuie să înțelegem că abuzurile asupa copiilului în familie nu este permis. Iar atudinea noastră că – nu ne băgăm în casa omului - este profund greșită. Legea drepturilor copilului prevede foarte clar că nu ai voie să îți bați copilul, dar nu prevede și sancțiuni pentru abuzator”.

”Psihologii spun că renumitul ”atins un pic” care se aplică frecvent este mult mai periculos decât o bătaie foarte gravă pentru că el crește cu acest comportament de frică și se va raporta la părintele lui ca la un om de care îi este frică”, a mai adăugat Paula.

Reușesc copiii abuzați să se salveze când vor deveni adulți?

Paula Herlo: ”Mulți dintre ei reușesc să se salveze, citesc, se duc la terapie, reușesc să iasă din acest cerc vicios al violenței, dar foarte mulți dintre ei repetă comportamentul abuziv. Un lucru înspăimântător pe care l-am aflat este că dacă un copil de 3 ani este bătut, creierul lui nu se mai dezvoltă, în concluzie pe copil nu îl educi cu bătaia”.

Jumătate dintre cazurile de violenţă se întâmplă în familii de la oraş, cu educaţie. Unii părinţi recunosc că nu-şi pot stăpâni furia, şi că la rândul lor au fost victime ale abuzului într-o perioadă în care pedeapsa corporală era principala formă de educaţie.

Conform studiului World Vision doar 1 din 10 părinţi NU şi-ar lovi copilul. Iar 50% dintre cei care admit că îi lovesc susţin că o fac pentru binele lor. Mai grav că pruncii nu au cui să ceară ajutor. În comunităţile din mediul rural mai ales, comportamentul e acceptat, iar la nivelul primăriilor deficitul de asistenţi sociali profesionişti e de 70%.

Ar fi schimbarea mentalității o soluție? Trebuie să trimitem părinții la cursuri?

Paula Herlo: ”În 2018 exista un proiect care exact asta își propunea, să trimită 2,5 milioane de părinți la școală. Se numea ”Curs de educație parentală” și profesorii din școlile respective erau instruiți de asociații. Cursurile acestea se întâmplau în timpul orei de dirigenție, de exemplu, și trebuia să parcurgi 10 module. Efectul cursurilor a fost unul fabulos, am văzut niște părinți care recunoșteau că înainte nici măcar nu își puneau problema să petreacă timp cu copii lor, iar acum început să facă acest lucru”.