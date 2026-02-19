Actul scoate la lumină detalii inedite despre cei care au construit monumentul ce datează din vremea domniei regelui Carol Întâi.

Specialiștii care lucrau la restaurarea statuii închinate lui Ștefan cel Mare au găsit documentul.

Ana Maria Andrei, restaurator carte document: „Documentul povestește cine a participat, inclusiv perioada în care a fost montat acest monument, 9/21 octombrie 1882.”

Actul era ascuns în burta calului, într-o sticlă sigilată.

Codrin Lăcătușu, expert restaurator: „Am constatat că sticla prezintă o degradare activă și am fost nevoiți să o introducem în tratament. Dopul, în mod clar, nu a fost nou în momentul în care a fost utilizat ca să sigileze această sticlă.”

Arina Hușleag, restaurator sticlă: „Sticla are pereții subțiri, s-a curățat deocamdată cât s-a putut. Voi încerca să o lipesc. E foarte importantă.”

Documentul, vechi de aproape un secol și jumătate, este într-o stare bună. Acum, este păstrat în condiții speciale și va fi expus probabil luna viitoare la Palatul Culturii.

Oana Mihaela Căpățână, restaurator carte document: „A fost realizat cu cerneluri manuscrise, de culoare neagră și de culoare mov-violet. Nu toate semnăturile sunt vizibile, se va proceda și la fotografiere în UV, pentru a desluși ceea ce nu este vizibil.”

La 50 de centimetri sub soclu ar mai exista un document. La acesta nu se va putea ajunge, deocamdată.

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii din Iași: „Datorită acestor lucrări de restaurare în premieră a statuii reușim să descoperim, să redescoperim mici piese care întregesc toată povestea fascinantă a acestui simbol, important nu doar pentru Iași și Moldova, ci și pentru întreaga țară.”

Statuia ecvestră, închinată domnului Moldovei, este singura lucrare făcută de sculptorul francez Emmanuel Frémiet la această dimensiune.