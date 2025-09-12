Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Timp de patru ani, un cuplu din Scoția s-a întrebat cine este bărbatul necunoscut care le-a apărut într-o fotografie de nuntă. O postare pe rețelele sociale a rezolvat marele mister.

Michelle și John Wylie au avut o nuntă fericită în noiembrie, în 2021, la un hotel boutique de pe coasta South Ayrshire din Scoția, înconjurați de prieteni, persoane dragi și de un străin complet necunoscut, relatează BBC.

Cuplul a observat misteriosul intrus la nuntă abia atunci când au primit fotografiile de la marele eveniment, un bărbat înalt, îmbrăcat într-un costum închis la culoare, cu o privire vizibilă de confuzie pe față.

Bride confronts mystery wedding crasher — after searching nonstop for 4 years https://t.co/uskPWWgJ9u pic.twitter.com/6dMT5yivFe — New York Post (@nypost) September 12, 2025

Au întrebat rude, prieteni și personalul de la locație, chiar și fotograful nunții despre invitat. Nimeni nu a putut oferi vreun răspuns. Dar acum, după ce un detectiv de pe internet s-a alăturat căutării, bărbatul misterios a fost în sfârșit identificat.

Andrew Hillhouse, care trebuia să fie invitat la o altă nuntă aflată la doi kilometri distanță, a spus pentru BBC Scotland News că și-a dat seama că este la locația greșită abia când a văzut mireasa.

Cum a descoperit mireasa cine era invitatul misterios

O postare pe Facebook a miresei nu a oferit nici ea vreun răspuns, iar cu timpul încercarea de a rezolva misterul a fost abandonată. Totuși, Michelle a spus pentru BBC că gândul a continuat să o macine pe dinăuntru.

„Îmi venea mereu în minte și mă gândeam ‘cineva trebuie să știe cine e tipul ăsta’. I-am spus de câteva ori soțului ‘ești sigur că nu-l cunoști? Poate e de la serviciul tău?. Ne-am întrebat dacă nu cumva era vreun nebun”, a spus ea.

Apoi, printr-o cerere către creatorul de conținut Dazza, în care l-a rugat să distribuie fotografiile și să încerce să găsească invitatul misterioș, s-a dezvăluit în sfârșit identitatea bărbatului. În aceeași sâmbătă din noiembrie 2021, Andrew Hillhouse întârzia la o nuntă. Cu cinci minute înainte, a ajuns la locația unde fusese trimis, a intrat în grabă și s-a așezat pe scaun.

Partenerul său, David, urma să facă parte din alaiul de nuntă, iar Andrew era ușurat că a ajuns la timp. Dar când alaiul a început să meargă pe culoar, un sentiment de neliniște i-a apărut.

„Am presupus că David e într-o altă cameră cu mireasa, așa că muzica a început, toți s-au întors să o privească pe mireasă și în momentul în care am văzut-o am zis ‘oh nu, asta nu e Michaela, ce se întâmplă aici?’”, spune el.

„Dar eram deja acolo, pentru că nu poți să părăsești o nuntă în desfășurare, așa că m-am gândit să rămân. Am 1,88 m și sunt mai înalt decât toată lumea, așa că am încercat să mă aplec puțin ca să nu deranjez. Doar stăteam și mă gândeam ‘te rog, să se termine cât mai repede’”, a mărturisit el.

Partenerul său îi dăduse complet locația greșită – nunta la care trebuia să ajungă avea loc la Great Western Hotel din Ayr. El îi cunoștea doar pe partenerul său și pe mireasă, motiv pentru care nu și-a făcut probleme că nu recunoștea pe nimeni altcineva.

După ce ceremonia s-a încheiat, Andrew s-a îndreptat spre ieșire să îl sune pe David, doar ca să afle că nu poate pleca încă: „Am fugit spre uși și am auzit ‘putem să facem o poză cu toți?’ și eu mă gândeam ‘nuuu’. Așa că poți vedea capul meu mare în rândul din spate, încercând să mă dau la o parte.”

În cele din urmă, Andrew a reușit să plece, deși a recunoscut că a băut o cola pe drum. L-a sunat pe partenerul său să-l întrebe unde sunt, și abia atunci a realizat cât de departe fusese trimis.

Apoi a reușit să meargă la nunta pe care plănuia să o frecventeze, unde întâmplarea sa a fost o poveste amuzantă pentru ceilalți invitați. În cele din urmă, un prieten i-a trimis apelul de pe rețelele sociale, iar el a putut explica online de ce a fost acolo acum patru ani.

Explicația lui Andrew pentru intrarea accidentală la nuntă a strâns peste 600 de comentarii și mai mult de 29.000 de aprecieri.

De asemenea, l-a pus în legătură cu mireasa Michelle – cei doi sunt acum prieteni pe Facebook și s-au întâlnit în persoană pentru a râde împreună.

