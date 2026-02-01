Tiffany Score și Steven Mills apelaseră la IVF Life, care funcționează sub denumirea Fertility Centre of Orlando, pentru a-i ajuta să conceapă un copil, relatează Metro. Cuplul a avut o fetiță în aprilie, dar curând au început să suspecteze că centrul de fertilitate din Longwood, Florida, a făcut o greșeală.

Bebelușa avea „aspectul unui copil rasial non-caucazian”, deși ambii părinți erau albi. S-au efectuat teste genetice, care au confirmat că fetița nu le aparține biologic.

Părinții au contactat clinica, condusă de Dr. Milton McNichol, de mai multe ori, fără a primi răspuns, și au depus procesul pe 22 ianuarie. Ei au declarat: „Ne-am dori să putem continua să o creștem cu încredere că nu va fi luată de la noi. În același timp, suntem conștienți că avem o obligație morală să-i găsim și să-i notificăm părinții biologici, deoarece este în interesul ei ca părinții genetici să aibă opțiunea de a o crește ca pe propriul lor copil.”

Avocatul lor, Jack Scarola, a spus: „S-au îndrăgostit de acest copil. Ar fi încântați să știe că pot crește acest copil. Dar le este teamă că acesta este copilul altcuiva și că cineva ar putea să apară în orice moment și să revendice copilul, luându-l de la ei.”

Cuplu se teme că embrionul lor a ajuns la altcineva

Părinții sunt, de asemenea, îngrijorați că unul dintre cei trei ovuli pe care i-au fertilizat ar fi fost implantat într-o altă pacientă.

Ei au cerut clinicii să informeze toți ceilalți pacienți care aveau embrioni păstrați la facilitate în momentul în care Tiffany a fost implantată cu ovulul greșit și să acopere costurile testelor genetice.

Fertility Center of Orlando publicase pe site-ul lor un comunicat, spunând: „[Ei] cooperează activ cu ancheta pentru a sprijini unul dintre pacienții noștri în identificarea sursei unei erori care a dus la nașterea unui copil care nu este genetic legat de aceștia.”

Însă comunicatul a fost ulterior retras după o ședință de judecată miercuri. Clinicii i s-a cerut să prezinte un plan detaliat despre cum vor remedia situația.

Procesul solicită o măsură judiciară de urgență pentru a obliga clinica să alerteze toți pacienții afectați, să plătească testele genetice pe scară largă și să dezvăluie dacă alte familii ar fi putut fi afectate de confuzia embrionilor.

