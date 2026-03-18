Şoferul a lăsat vehiculul nesupravegheat după ce a parcat la o staţie de servicii de pe autostradă, în apropierea oraşului Neustadt-Glewe (nord), marţi dimineaţă în jurul orei 7:45 (06:45 GMT), a precizat poliţia într-un comunicat.

Când bărbatul de 41 de ani a revenit în parcare aproximativ la ora 20:45, containerul dispăruse şi odată cu el încărcătura de jeleuri în valoare de 250.000 de euro.

Nu este clar cum ar reuşit făptaşii să ridice containerul de pe camion în plină zi fără să fi fost observaţi.

Poliţia a lansat o anchetă şi se află în căutarea jeleurilor.