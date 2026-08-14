Potrivit oficialilor IPJ Suceava, bărbatul din satul Mitocaşi, comuna Mitocu Dragomirnei, a şi plătit 13.500 lei pentru cerealele pe care voia să le cumpere de la o firmă care ar fi avut profil agricol.

"Timp de câteva zile după comanda plasată, bărbatul a încercat să contacteze la diferite numere de telefon firma respectivă, dar nu a reuşit să ia legătura cu aceştia. Întrucât nu a primit nici produsele comandate şi nici suma de bani returnată, bărbatul s-a deplasat la sediul unităţii de poliţie unde a depus plângere penală în cauză", a transmis IPJ Suceava.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.