Copiii – un bebeluș de șase luni, un copil de un an și un altul de patru ani – au fost găsiți singuri în camera lor de hotel de la Holiday World Resort din Benalmádena, relatează metro.co.uk.

Aceștia au fost transportați la spital, iar părinții lor britanici, un bărbat de 41 de ani și o femeie de 28 de ani, au fost arestați și acuzați de abandon de minori.

Potrivit unor relatări, cel mai mic dintre copii a fost testat pozitiv pentru cocaină la un spital din Málaga înainte de a fi plasat în grija autorităților. Părinții nu au recunoscut însă acest lucru.

Cei doi părinți au primit pedepse cu închisoarea cu suspendare pentru un an și jumătate și au fost, de asemenea, decăzuți din dreptul de a-și vedea copiii timp de doi ani.

Între timp, au fost găsite familii de plasament de urgență care să aibă grijă de cei trei copii.

Un purtător de cuvânt al Curții Superioare de Justiție din Andaluzia a declarat:

„Le este interzis, pentru o perioadă de doi ani și opt luni, să exercite autoritatea părintească, iar timp de doi ani nu vor avea voie să se apropie la mai puțin de 500 de metri de copii.

Copiii se află sub tutela serviciilor sociale ale Guvernului Regional al Andaluziei, care, în conformitate cu această hotărâre judecătorească, intenționează să contacteze consulatul britanic pentru a organiza transferul celor trei copii în țara lor de origine.”, a precizat acesta.

Poliția Națională din Málaga a precizat:

„O unitate specializată a Poliției Naționale, UFAM (Unitatea de Asistență pentru Familie și Femei), este implicată în acest caz, iar serviciile sociale ale Guvernului Andaluziei au preluat temporar custodia copiilor.”

Se înțelege că părinții au petrecut o noapte în arest înainte de a fi aduși în fața instanței.



